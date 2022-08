Jugendliche reinigen Stolpersteine

Lampertheim. Die Mitglieder des Jugendbeirates haben es sich zur Aufgabe gemacht, zu jedem Freiwilligentag der Metropolregion Rhein-Neckar die Stolpersteine in Lampertheim zu reinigen. Auch anlässlich des diesjährigen Freiwilligentages am Samstag, 17. September, nehmen die jungen Leute Lappen und ein spezielles Reinigungsmittel in die Hände und säubern die in den Boden verlegten Gedenksteine.

Helen Diehlmann vertritt den Jugendbeirat, der eine politische Vertretung der Lampertheimer Jugendlichen ist. Dieser Organisation gehören jugendliche Delegierten im Alter zwischen elf und 19 Jahren an, die für eine Amtszeit von zwei Jahren von den Jugendlichen der Stadt Lampertheim gewählt worden sind.

Viele Steine hinzugekommen

Helen Diehlmann und der Jugendbeirat reinigen Stolpersteine. © Rosi Israel

Die Stolpersteine, die gereinigt werden sollen, sind an der Oberfläche mit einer Messingplatte versehen, die mit der Zeit verschmutzt. Einige Stolpersteine sind dunkel geworden und müssen nun poliert werden, erzählt Diehlmann.

Die Liste der Stolpersteine wurde mit den Jahren länger, da der Künstler Gunter Demnig immer mehr in der Spargelstadt verlegt hat. „Es ist ein nachhaltiges Projekt“, erklärt Helen Diehlmann. Sie weiß, dass die kleinen Tafeln an die Opfer des Nationalsozialismus erinnern sollen, die in Lampertheim lebten und wirkten.

Der Stolperstein in der Römerstraße 98 wurde beispielsweise anlässlich des 100. Geburtstags von Alfred Delp verlegt. Dieser Ort wird ebenso zum Gedenken an den Todestag des Lampertheimer Ehrenbürgers genutzt. roi