Jugendfußballer machen viele Tore

Lampertheim. Nach Lampertheimer Unkonzentriertheiten in den letzten zehn Minuten musste sich die Fußball-E2 des TV Lampertheim (TVL) mit einem 3:3 gegen die FSG Bensheim 2 zufrieden geben. Dabei verspielte der TVL eine 3:1-Führung. „Wir dürfen uns nicht beschweren, hätten wir in der ersten Halbzeit unsere Chancen besser genutzt, wäre ein Sieg herausgesprungen”, so TVL-Trainer Martin Schneider, der zusammen mit Stefan Schön die Mannschaft coacht. Mit 2:0 lag der TVL in Führung, doch kurz vor der Pause nutzte Bensheim eine Unachtsamkeit in der Hintermannschaft des TVL aus zum 1:2. Nach dem Seitenwechsel erhöhte der TVL auf 1:3. Bensheim kam nach einem Freistoß zum 2:3-Anschlusstreffer. Die letzte Minute war an Spannung nicht zu überbieten. Lampertheim hatte die Chance, durch einen Konter den Sack zu zumachen, musste aber mit dem Schlusspfiff das 3:3 hinnehmen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Erneut richtete die F2 ein Spielfest in Lampertheim aus. Wieder trat der TVL mit zwei Mannschaften an. Die erste Mannschaft hatte insgesamt fünf Spiele. Davon gingen drei verloren, eins wurde gewonnen, eine Partie endete unentschieden. Die Trefferbilanz von 3:11 fiel negativ aus. Von den fünf Partien der zweiten Garnitur gingen vier Spiele verloren, einmal reichte es für einen Punktgewinn. Die Trainer haderten bei beiden Teams mit der Leistung. Dagegen gewann die C1-Jugend der Jugendspielgemeinschaft Lampertheim/Hüttenfeld ein spannungsgeladenes Duell in Heppenheim mit 5:4. Trotz erheblicher verletzungsbedingter Ausfälle im Team ließen sich die Lampertheimer in einer chancenreichen Partie nicht stoppen. In die Torjägerliste konnten sich Julian Kurpiers und Sohel Sediqi mit je zwei Toren eintragen, Jonas Volk konnte seine vor allem in der zweiten Halbzeit herausragende Leistung mit einem Treffer krönen.

Dabei sah es zu Beginn nicht zwingend nach einem Auswärtserfolg aus. Wie zuletzt verschliefen die Gäste den Spielbeginn, obwohl sie bereits nach drei Minuten in Führung gegangen waren. In der ersten Halbzeit verhinderten vor allem Abwehrchef Danil Lobanov und Torwart Max Zöller Schlimmeres. Mit einem 2:2 ging es in die Pause. Nach dem Seitenwechsel benötigten die Gäste erst einen Pfostentreffer und eine Glanzparade durch Max Zöller, um aufzuwachen, ehe durch einen Konter die JSG mit 3:2 vorlegte. Nach einer Ecke schafften es die Gastgeber zwar, nochmals auszugleichen, jedoch legte die JSG unmittelbar danach wieder vor. Eine hochemotionale Schlussphase mit einer ungewöhnlich langen Nachspielzeit von über fünf Minuten entwickelte sich dabei zum offenen Schlagabtausch, bei der die Gäste das besser Ende für sich hatten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Nach sechs ungeschlagenen Spielen in Serie erwischte es die C2 der JSG in Lorsch. Mit 0:3 ging die Begegnung verloren, in der die Klosterstädter auch einige Spieler der ersten Mannschaft einsetzten. fh