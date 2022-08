Jugendfeuerwehren aus Lampertheim beim Kreiszeltlager

Lampertheim. Das 55. Kreiszeltlager der Jugendfeuerwehren aus dem Kreis Bergstraße fand im Heppenheimer Ortsteil Mittershausen statt. Mit dabei waren auch die Nachwuchsbrandschützer aus Lampertheim, Hofheim und Hüttenfeld. Bei der feierlichen Eröffnung gab es viele strahlende Gesichter, musste doch dieses Event in den vergangenen zwei Jahren aufgrund der Pandemie ausfallen. Kreisjugendfeuerwehrwart Lutz Machleid konnte bei herrlichem Wetter neben den 750 Jugendlichen zahlreiche Gäste auf dem Sportplatz im Heppenheimer Ortsteil begrüßen. In den fünf Tagen standen Spaß, Gemeinschaft und Kameradschaft für die Teilnehmenden im Alter von zehn bis 17 Jahren im Vordergrund. Dazu hatten die Organisatoren der Kreisjungendleitung im Vorfeld wieder ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Neben einem Lagerkino und den Lagerspielen konnten unter anderem Ausflüge in die Schwimmbäder der näheren Umgebung unternommen werden. Ein Erste-Hilfe-Kurs rundete das vielfältige Angebot der Freizeitgestaltung ab.

Ein Höhepunkt war jedoch die Abnahme der Leistungsspange als höchste Auszeichnung, die es in der Jugendfeuerwehr gibt. Aus Lampertheim, Hofheim und Hüttenfeld traten Mitglieder an, um sich den insgesamt fünf Aufgaben zu stellen. Bei der Verleihung am Abend zeigte sich dann, dass sich die Mühen in der Vorbereitung ausgezahlt hatten, denn alle konnten sichtlich stolz die Leistungsspange in Empfang nehmen. Damit ist die Grundlage für einen Übertritt in die Einsatzabteilung ab dem 17. Lebensjahr gelegt. red (Bild: Stadt Lampertheim)