Jugend mit zwei Siegen und einem Unentschieden

Lampertheim. Die Fußball-B-Jugendlichen der Jugendspielgemeinschaft (JSG) Lampertheim/Hüttenfeld verteidigten ihren dritten Platz der Kreisliga mit einem 3:1-Auswärtssieg bei der FSG Bensheim 2. Bereits mit der ersten Aktion gelang den Gästen aus der Spargelstadt die überraschende 1:0-Führung, Torschütze war Jeremy Foss. Die Gastgeber hielten die Partie offen und kamen in der 28. Minute zum 1:1-Ausgleich. Danach gestaltete sich die Partie ausgeglichen. Jeremy Foss nahm sich in der 39. Minute ein Herz und zog am Strafraum ab. Der Ball schlug unhaltbar zum 2:1-Führungstreffer ein. Mit dem Pausenpfiff erhöhte die JSG durch Alessio Schott auf 1:3.

Im zweiten Abschnitt hatten beide Mannschaften Möglichkeiten, ein weiteres Tor zu erzielen. Doch beide Torhüter hielten ihren Kasten im zweiten Abschnitt sauber. Am Ende war der Auswärtssieg verdient, die beiden Trainer Axel Ernst und Herbert Krämer freuten sich mit ihren Schützlingen über die beiden Zähler.

Die D2-Jugend der JSG Lampertheim/Hüttenfeld traf zu Hause auf eine sehr starke Mannschaft aus Zwingenberg. Die Gäste spielten von Anfang an guten Kombinationsfußball und erarbeiteten sich einige gute Chancen. In der 18. Minute konnte Niko Gaitantzis durch einen sehenswerten Fernschuss die Lampertheimer in Führung bringen. So ging es dann auch in die Halbzeit.

Abwehr macht den Ausschlag

Nach der Pause setzten die Zwingenberger die Lampertheimer immer mehr unter Druck und wollten förmlich den Ausgleichstreffer erzwingen. Doch der zweite Treffer dieser Begegnung blieb den Hausherren vorbehalten. Durch eine wunderbare Vorlage von Enes Bascoban baute Shuraim Nur die Führung in der 55. Minute zum 2:0 aus. Zwingenberg antwortete allerdings mit dem 2:1-Anschlusstreffer. Die Lampertheimer konnten sich am Ende bei ihrer Abwehr bedanken, die wieder einmal einen fantastischen Job ablieferte. Obwohl sie so unter Druck gesetzt wurden, hatten sie kaum Chancen zugelassen oder konnten diese vereiteln, so dass es beim 2:1 blieb.

Gegen das favorisierte Team des gastgebenden TSV Auerbach zeigte die E1 des TV Lampertheim (TVL) von Trainer Riegel Andel von Anfang an eine engagierte Leistung. Nach starkem Beginn ging das Team des TVL nicht unverdient durch das Tor von Carl Schubert in Führung. Nun ging es hin und her, Auerbach glich nach einem Stellungsfehler aus und ging einige Minuten später durch einen Freistoß mit 2:1 in Führung.

In der zweiten Hälfte war Lampertheim das bessere Team und erarbeitete sich ein Chancenplus. Nach einem Freistoßtor aus 20 Metern Torentfernung durch Luca Riegel glich der TVL verdient zum 2:2 aus. Nun drückte Lampertheim auf den Sieg und hatte noch einige gute Torgelegenheiten. Letztlich blieb es bei einem gerechten 2:2. fh