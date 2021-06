Jubiläumsfeier aufgeschoben

Hofheim. In diesem Jahr wollte der TV 1896 Hofheim ursprünglich sein 125-jähriges Jubiläum feiern. Exakt am 21. Juni 1896 trafen sich 35 Männer im Gasthof „Zum weißen Löwen“ und gründeten dort, so steht es im Gründungsprotokoll, einen Turnverein. Wie so vielen anderen Vereinen auch machte die Corona-Pandemie den TVH-Verantwortlichen um den ersten Vorsitzenden Markus Reis einen dicken Strich durch die Planungen für das Jubiläum.

AdUnit urban-intext1

Seit seiner Gründung hat sich der Turnverein 1896 Hofheim/Ried immer wieder weiterentwickelt. Diverse Abteilungen unterschiedlicher Sportarten sind dazugekommen, manche auch wieder gegangen. Was bleibt, ist eine Vielzahl an Angeboten für die gesamte Familie und der starke Zusammenhalt zwischen den Vereinsmitgliedern. Aktuell gibt es die autonomen Abteilungen Turnen, Leichtathletik und Wandern. Spielgemeinschaften existieren im Volleyball und Handball. Auch Tischtennis existiert noch, wenn auch nur noch sehr spartanisch. Dank einer Schule-Verein-Kooperation sind die Verantwortlichen guter Hoffnung, hier bald wieder mehr Aktive zu haben. Schließlich machte gerade diese ehemals so erfolgreiche Abteilung in früheren Jahren den TVH bekannt.

Größter Verein imStadtteil

Von Sportangeboten für Groß und Klein über den Rheinauenvolkslauf zur Weinwanderung wird den rund 1200 Mitgliedern aus allen Altersklassen im größten Hofheimer Ortsverein etwas geboten und so für ein lebendiges Vereinsleben gesorgt. Corona ist und bleibt aktuell das allgegenwärtige Thema, daher können auch die geplanten Feierlichkeiten anlässlich des 125-jährigen Bestehens nicht wie vorgesehen stattfinden. „Gerne hätten wir mit einem Festkommers im Bürgerhaus das Jubiläumsjahr begonnen, auch ein großes Sportfest mit anschließendem zweitägigem Musikprogramm im Hofheimer Stadion war geplant“, verrät der Vorsitzende. Ebenso hätte das Bergsträßer Turnfest nach 1996 erneut in Hofheim stattgefunden. All das musste jedoch abgesagt werden.

„Wir sind froh, dass fast alle Mitglieder trotz zweimaligem Lockdown dem Verein erhalten geblieben sind“, freut sich Markus Reis über die Vereinstreue der „Turner“. Im Gegensatz zu anderen Vereinen im Sportkreis hat der TVH nur geringe Austrittszahlen zu registrieren. Seit Mitte Mai konnten aufgrund der Lockerungen im Kreis Bergstraße nach und nach in allen Abteilungen vom digitalen Training zum regulären Übungsbetrieb zurückgekehrt werden.

AdUnit urban-intext2

Ein großes Dankeschön richtet der TVH-Chef neben den Verantwortlichen beim Kreis und bei der Stadtverwaltung vor allem an die vielen ehrenamtlichen Übungsleitern und Helfer innerhalb des Turnvereins, die das Training auch unter den teilweise schwierig umzusetzenden Hygienevorgaben möglich machen. Der TVH-Vorstand hofft darauf, das zweite Halbjahr mit weiter sinkenden Infektionszahlen ohne einen weiteren Lockdown und dafür mit steigenden Teilnehmerzahlen in den Sporthallen und auf den Außenanlagen verbringen zu können. Reis hofft dann vielleicht doch noch die eine oder andere der traditionellen Veranstaltungen durchführen zu können. Zuversichtlich ist der TVH-Chef, dass sein Verein zumindest im nächsten Jahr alle Feierlichkeiten nachholen kann, um dann das „125+1. Jubiläum“ gebührend zu begehen. fh