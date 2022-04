Jubiläum wird sportlich gefeiert

Lampertheim. Der Turnier-Moderator Volker Wurzbacher, in Aktion beim Reit- und Fahrverein Lampertheim 1932, rief am Samstagnachmittag die Dressurreiterin Uta Gräf mit dem Wallach San Diamond auf. Gräf ist mehrfache Grand Prix-Siegerin und Trainerin für Dressurpferde, auf dem Rothenkircher Hof bei Kirchheimbolanden. Sie zählte zu den Favoriten, stellte sich der Dressurprüfung in der Klasse S und wurde auch glückliche Siegerin.

Springturnier am Osterwochenende Am Osterwochenende vom 16. bis 18. April findet ein weiteres sportliches Ereignis statt. Das reine Springturnier wird bis zur Klasse S veranstaltet. 700 Nennungen sind eingegangen. Die Prüfungen werden am Samstag um 10 Uhr beginnen und gegen 18.30 Uhr enden. Am Samstag finden hauptsächlich Prüfungen für junge Pferde statt, die erste Turnierluft schnuppern sollen. Am Ostersonntag und Ostermontag beginnen die Prüfungen bereits ab 8 Uhr und enden gegen 19 Uhr. Höhepunkt des Turniers ist das S-Springen mit Siegerrunde („Stechen“), das am Montag ab 16 Uhr durchgeführt wird. Der Verein erwartet wieder leistungsstarke Reiter der Region, aber auch aus den umliegenden Bundesländern. Zuschauer sind zugelassen. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt, der Eintritt ist an alle Turniertagen frei. roi

Der Zeitplan hatte sich eine Stunde nach vorn verschoben, da einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer absagen mussten und es so zu Ausfällen gekommen war. Der Anlass war der Wintereinbruch am Samstagmorgen. Durch das Schneechaos mussten einige Autobahnen gesperrt werden, hatten die Erste Vorsitzende Christa Mrotzek und ihre Stellvertreterin Cora Wunder erfahren.

Erstmals Schnee

Am Freitag, den ersten Tag des Dressurturnieres kam das Nass noch als Regen vom Himmel und bescherte allen Beteiligten einen unschönen Wettkampf. Der Lampertheimer Reitverein sei kaum mal vom Wetter verwöhnt geworden, sagten die Vorstandsfrauen, aber Schnee habe es noch zu keinem Turnier gegeben. So musste die Vorsitzende früh am Morgen raus, um die Reitplätze vom Schnee zu befreien. Als jedoch später die Sonne rauskam und der Wind wehte, trockneten der Turnier- und der Vorbereitungsplatz ab und der Vorstand sowie die Sportreiterinnen äußerte sich über die Beschaffenheit der Plätze hoch zufrieden.

„Die neu sanierten Plätze haben die Wetterkapriolen gut weggesteckt“, freute sich Cora Wunder. Sie bedauerte jedoch, dass das schlechte Wetter nur wenig Publikum auf die Anlage lockte. Christa Mrotzek verwies noch auf die Neuanschaffung des Reitvereines, eine digitale Anzeigetafel am Richterturm, auf der alle relevanten Daten für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie das Publikum aufleuchteten.

„Heute am Samstag ist es der einzige von drei Turniertagen, an dem die Einsteiger und Jugend parallel in der Halle ihr Können zeigen. Die Jugendprüfungen sind sehr gut besucht. Leider haben wir einen Sturz zu verzeichnen“, schilderte Wunder und fügte später hinzu: „Bei den Jugendprüfungen waren auch Lampertheimer Schulreiter dabei, diese konnten Siege und Platzierungen sammeln.“ Auf die Frage, wie denn der 90. Geburtstag des Reit- und Fahrverein 1932 Lampertheim gefeiert werde, antwortete Cora Wunder: „Wir feiern das Jubiläumsturnier sportlich.“

„Aushängeschild für die Stadt“

Am Rand des Turnierplatzes verfolgten drei Richter des Pferdesports sehr genau die sich dem Wettkampf stellenden Dressurreiterinnen, um ihre Vorstellung und die Einhaltung der Regeln zu kontrollieren und anschließend Punkte für die Leistungen der Reiterinnen zu vergeben. Volker Wurzbacher unterbrach seine Moderation und hieß Bürgermeister Gottfried Störmer willkommen. Der Verwaltungschef gratulierte im Namen der Stadt Lampertheim dem Reitverein zum 90-jährigen Bestehen. Das sei ein Grund zur Freude. Außerdem sei der Reitverein ein Aushängeschild für die Spargelstadt, da jährlich zwei Turniere mit begeisterten Reitsportlerinnen und Reitsportlern aus nah und fern ausgetragen werden. Er lobte den Verein, da er die vielen Jahre rege war und den Anforderungen gerecht wurde. Ob in der Sportart Voltigieren, Dressur oder Springen.

Christa Mrotzek bedankte sich für die Gratulation, aber sie musste bald wieder in der Küche helfen, denn die Vereinsmitglieder waren auch für den Imbiss verantwortlich. Der Vorstand sagte allen Helfern und Sponsoren für ihre Unterstützung „herzlichen Dank“.

Wettertechnisch erholte sich der Sonntag nur langsam. Der Morgen zeigte sich noch sehr kalt und regnerisch. Die Witterung besserte sich und der Höhepunkt des Tages, die S-Dressur St. Georg, konnte mit deutlicher Besucherzunahme begangen werden. Siegerin wurde Mathilde Koefoed-Nielson aus Dänemark auf Blue Hors Odin Unik.

Am Sonntagabend resümierte Cora Wunder über die drei Turniertage: „Das Dressurturnier war ein voller Erfolg. Es war das erste Dressurturnier bis zur Klasse S seit sehr vielen Jahren. Beachtenswert waren die hohe Qualität der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie der Pferde.“

Das 90-jährige Jubiläum des Reit- und Fahrvereins wird mit zwei großen Turnieren im April bis zur Klasse S gefeiert. Über Ostern folgt das zweite Turnier – und zwar als reines Springturnier.