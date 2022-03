Jubiläum der Konfirmationan Pfingsten

Lampertheim. Die evangelische Lukasgemeinde lädt ein zur Feier der Jubelkonfirmation am Pfingstsonntag, 5. Juni. Da die Jubelkonfirmation 2020 und 2021 pandemiebedingt ausfallen musste, sind dazu die ausgefallenen und aktuellen Jahrgänge eingeladen:

Konfirmiert 1995 und 1996 und 1997: 25 Jahre (Silberne Konfirmation)

In der Domkirche wird an Pfingsten Jubelkonfirmation gefeiert. © Berno Nix

Konfirmiert 1970 und 1971 und 1972: 50 Jahre (Goldene Konfirmation)

Konfirmiert 1960 und 1961 und 1962: 60 Jahre (Diamantene Konfirmation)

Konfirmiert 1955 und 1956 und 1957: 65 Jahre (Eiserne Konfirmation)

Konfirmiert 1950 und 1951 und 1952: 70 Jahre (Gnadene Konfirmation)

Konfirmiert 1945 und 1946 und 1947: 75 Jahre (Kronjuwelene Konfirmation)

Konfirmiert 1940 und 1941 und 1942: 80 Jahre (Brillanten Konfirmation)

Auch alle, die nicht in der Domkirche konfirmiert wurden, sind herzlich zur Teilnahme an der Jubelkonfirmation eingeladen. Die Anzahl und die Uhrzeit des Gottesdienstes oder der Gottesdienste an Pfingsten sind derzeit noch offen, da sie von der Anzahl der Mitfeiernden abhängig sind.

Ein Vortreffen ist für Montag, 9. Mai um 19 Uhr in der Notkirche oder Domkirche unter den dann geltenden Corona-Regeln geplant.

Anmeldeformulare liegen ab sofort in der Domkirche und im Gemeindebüro der Lukasgemeinde, Römerstr. 94 bereit. Ebenso ist das Anmeldeformular auf der Homepage der Lukasgemeinde im Internet unter www.lukasgemeinde-lampertheim.de zu finden. red