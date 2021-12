JSG siegt 2:1 gegen Sportfreunde

Lampertheim. Am letzten Spieltag der Zwischenrunde in der Fußball-Kreisklasse ging es für die C-Jugend der Jugendspielgemeinschaft (JSG) Lampertheim nach Heppenheim ins Starkenburg-Stadion zum Auswärtsspiel bei den Sportfreunden. Dabei hatten die Gästespieler der Lampertheimer Fußballvereine VfB, TVL und der SG Hüttenfeld am Ende den Fußballgott auf ihrer Seite und gewannen die Partie mit 2:1-Toren nach torloser erster Halbzeit.

Gleich zu Beginn kam die JSG mit leicht geänderter Grundaufstellung besser ins Spiel als ihr Gegner. Damit erspielten sich die Jungen des Jahrgangs 2007 und 2008 in der fair ausgetragenen Partie einige Großchancen. Dabei fehlte bei den größten Gelegenheiten in der ersten Halbzeit durch Eric Engels und Pashtrik Dajakaj mit ihren Schüssen noch das nötige Glück. Ein Eckenverhältnis von 5:0 für die JSG im ersten Durchgang verdeutlichte die Überlegenheit der Gäste. In der durchaus ausgeglichenen und munteren zweiten Halbzeit der Partie legten dann die Sportfreunde in der 42. Spielminute vor und gingen nach einem satten Schuss aus halblinker Position mit 1:0 in Führung.

Die Spieler der JSG zeigten in dieser schwierigen Phase des Duells Moral und spielten unbeirrt weiter. Der Knoten platzte endlich in der 61. Minute, als Julian Kurpiers mit einem Kunstschuss nach ebenso sehenswerter Vorlage durch Marlon Greiner den hochverdienten Ausgleich erzielte. Die nun entschlossen aufspielende JSG belohnte sich quasi mit dem Schlusspfiff in der 70. Spielminute durch den erlösenden Treffer von Andrija Pavisic zum 2:1-Endstand. Nach Spielende gab es kein Halten mehr auf dem Kunstrasenplatz, und die Spieler feierten zusammen mit Trainern und Anhang den Auswärtssieg. Es war ein schöner Abschluss für eine Mannschaft, die als JSG zu einer tollen Gemeinschaft zusammengewachsen ist und sich auf die nächsten Spiele nach der nun bevorstehenden Winterpause freut. Es spielten im Tor Max Zöller, im Feld Bruno Martinovic, Maxim Graf, Danil Lobanov, Jonas Volk, Atakan Özdemir, Pashtrik Dajakaj, Erik Engels, Luka Miric, Arthur Geigert, Marlon Greiner, Tom Becker, Julian Kurpiers und Andrija Pavisic.

D2 spielt unentschieden

Die D2 der JSG musste zur SSG Einhausen fahren und trennte sich mit einem 2:2-Unentschieden. Die Gastgeber erwiesen sich als der erwartet unangenehme Gegner. In einer Begegnung auf Augenhöhe traf Corvin Wunderlich zur 1:0-Führung der Gäste, als er einen präzisen Pass von Enes Bascoban durch die Schnittstelle der Abwehr verwertete. Corvin Wunderlich war es auch, der nach einem Eckball der Gastgeber mit dem Kopf ins eigene Tor traf, so dass es mit einem 1:1 in die Halbzeitpause ging. In der zweiten Hälfte schoss die Mannschaft aus Einhausen dann den Führungstreffer zum 2:1. Die Spieler der Gastgeber hatten weitere hochkarätige Torchancen, die sie aber nicht nutzen konnten. Durch einen lang getretenen Eckball von Corvin Wunderlich markierte Enes Bascoban den Ausgleich. Das 2:2 konnte aus Lampertheimer Sicht bis zum Schluss gehalten werden. Mit viel Kampf und Mut nahmen die von Rainer Foß und Guido Zeymer gecoachten Gäste aus Lampertheim einen Punkt mit nach Hause.

Das vorletzte Spiel in dieser Saison verlor die E2 des TV Lampertheim (TVL) trotz Heimrecht gegen SV/BSC Mörlenbach 2 mit 0:3-Toren. Mörlenbach legte von Anfang an los und drückte den TVL in den ersten Minuten in seine Hälfte. Dank des guten Torhüters Phil Chlebnitschek konnte der TVL einen frühen Rückstand verhindern.

In der 17. Minute verpassten die Gastgeber die durchaus mögliche Führung, scheiterten am Torpfosten. Der schnelle Konter von Mörlenbach überrumpelte die aufgerückte TVL-Abwehr, und es schlug zum 0:1 ein. Das Tor brachte die TVL-Mannschaft durcheinander, die Verunsicherung nutzte Mörlenbach eiskalt aus und erzielte drei Minuten später das 0:2. Nach dem Seitenwechsel spielte der TVL, ohne sich jedoch mit einem Torerfolg zu belohnen. Mörlenbach lauerte und nutzte einen Konter in der 45. Minute zum 0:3. Lampertheim steckte nicht auf und versuchte bis zum Spielende alles, doch es blieb bei der 0:3-Niederlage.

F2 zu Gast in Heppenheim

Beim letzten Spielfest in diesem Jahr war die F2 zu Gast bei Starkenburgia Heppenheim. Mit zwei Mannschaften reiste die Mannschaft des TVL in die Kreisstadt. Die erste Mannschaft wurde von Timo Schröder betreut, absolvierte sechs Spiele, von denen vier gewonnen wurden. Dem standen eine Punkteteilung und eine Niederlage entgegen, die Torbilanz von 17:11 fiel positiv aus. Die zweite Mannschaft wurde von Maximilian Miller betreut. Das Team musste mit nur zwei Erfolgen aus sechs Begegnungen zufrieden sein, 11:15 lautete die Torbilanz der Mannschaft, die Schwächen im Kombinationsspiel offenbarte. Nun geht es für die Fußballspieler in die verdiente Winterpause, um dann im neuen Jahr wieder anzugreifen. fh