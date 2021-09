Journalist im Widerstand

Lampertheim. Der Ortsverband Lampertheim-Bürstadt des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) lädt ein zu einer Veranstaltung über Carl Helfrich. Der Lampertheimer Journalist lebte von 1906 bis 1960 und zählt laut Veranstalter zu den „in der hiesigen Gedenkkultur bisher übersehenen Widerstandskämpfern im Nationalsozialismus“. Der Vortrag findet am Donnerstag, 16. September, ab 19 Uhr im Foyer der Hans-Pfeiffer-Halle statt. Der Saarbrücker Soziologe Volker Ochs, der früher in Lampertheim gelebt hat, wird über Helfrichs Schicksal berichten.

Mit Geheimdienst in Kontakt

Helfrichs Lebensweg war geprägt vom Kampf gegen das Unrechtsregime des Dritten Reichs. Während seiner Anstellung in der Informationsabteilung des Auswärtigen Amtes ab 1939 standen er und seine Mitstreiter mit ausländischen Geheimdiensten in Kontakt. Im Zuge der Ermittlung, Verhaftung und Hinrichtung von Mitgliedern der „Roten Kapelle“ wurde seine Widerstandsgruppe am 12. September 1942 von der Gestapo verhaftet. Helfrich wurde in die Konzentrationslager Sachsenhausen und Mauthausen verschleppt und überlebte nur mit viel Glück.

Volker Ochs hat in den vergangenen Jahren auch gemeinsam mit Karl Klemm Nachforschungen zur Lampertheimer Geschichte während der NS-Zeit angestellt und seine Ergebnisse in zwei Büchern veröffentlicht: „Der Erinnerung Namen geben“ und „Täter, Gehilfen, Biedermänner“. Nach seinem Bericht besteht die Möglichkeit, über das Erfahrene zu diskutieren.

Aufgrund einer beschränkten Teilnehmeranzahl ist eine Anmeldung erforderlich, entweder telefonisch unter 0151/72 90 20 09 oder per Mail an dgb.lampertheim-buerstadt@web.de. Es gilt die 3G-Regel. Das heißt, Teilnehmer müssen nachweisen, dass sie vollständig geimpft, genesen oder tagesaktuell negativ getestet sind. Eine medizinische Maske ist zu tragen und kann am Platz abgenommen werden. red

