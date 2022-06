„Jetzt feiern wir ’ne fette Party“

Hofheim. Das schier ewige Warten auf die offizielle Fertigstellung des Umbaus, der Erweiterung und des damit verbundenen Tages der offenen Tür im katholischen Familienzentrum hat endlich ein Ende. Diesen freudigen Anlass feierten die Verantwortlichen als Sommerfest mit den Kindern und zahlreichen Gästen bei strahlendem Sonnenschein und heißen Temperaturen gebührend.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Erleichterung der Verantwortlichen um Susanne Straub, der neuen Geschäftsträgerin der katholischen Kindertageseinrichtungen im Dekanat Bergstraße-West, und Heike Kissel-Eltrop, Leiterin der hiesigen Einrichtung, war förmlich spürbar und wurde ebenso in den Ansprachen deutlich. Nach vielen coronabedingten Einschränkungen kehrt nun endlich auch im Familienzentrum wieder Normalität ein. Ein ganz dickes Lob gab es von Susanne Straub, die sich von Beginn an im Familienzentrum wohl gefühlt hat. „Die Mauern strahlen Wärme und Herzlichkeit aus, die Räumlichkeiten sind mit Herzblut geschaffen und mit Leben erfüllt“, so die Verantwortliche des Dekanats, die insbesondere den unermüdlichen Einsatz von Heike Kissel-Eltrop würdigte.

Der Kreisbeigeordnete Philipp-Otto Vock sprach von einem großen Tag des Familienzentrums und einem weiteren Mosaikstein in der Kinderbetreuung des Kreises, „alles fügt sich zusammen“. In Richtung der katholischen Kirche mahnte der Kreisbeigeordnete an, „Kirche darf sich nicht aus der Pädagogik zurückziehen“. Bürgermeister Gottfried Störmer würdigte die Weiterentwicklung der Einrichtung und zeigte sich auch von der neugestalteten Außenanlage angetan. „Eine Bereicherung unseres Stadtteils“, gratulierte Ortsvorsteher Alexander Scholl, der sich noch genaustens an die frühzeitige Überplanung mit Einrichtung einer vierten Gruppe erinnerte.

Mehr zum Thema Katholische Kirche Offizielle Eröffnung Mehr erfahren Soziales Spenden machen ein zweites Mal glücklich Mehr erfahren

Auf die Schwierigkeiten, die Baumaßnahme während des laufenden Kindergartenbetriebs zu meistern, ging Gerhard Keim ein, der das Projekt als Verwaltungsrat ehrenamtlich betreute und von einem vorzeigenswerten Ergebnis sprach. Insbesondere ihrem Team innerhalb des Familienzentrums dankte Heike Kissel-Eltrop, die die neuen Räume mit viel Liebe zum Detail gestaltet hatten.

Besichtigung der Räumlichkeiten

Zum Zeichen des Friedens und der Hoffnung wurden 15 weiße Tauben in den Himmel entsandt. „Jetzt feiern wir ne fette Party“ sangen die Kleinen voller Überzeugung, die Zugabe durfte nicht fehlen. Die vielen schönen Momente im Haus, die sich die Familienzentrumsleiterin wünschte, nahmen ihren Lauf. Sämtliche Räumlichkeiten standen zur Besichtigung offen, so dass die Umbau- und Erweiterungsarbeiten im Familienzentrum von den interessierten Besuchern genaustes unter die Lupe genommen werden konnten. Dazu gab es ein perfekt abgestimmtes und vielseitiges Begleitprogramm für den Nachmittag, das die Gäste nur so zum Verweilen einlud. Dazu zählte bereits das Kinderkarussell im Eingangsbereich, Dosenwerfen, die Tombola des Fördervereins oder der unterhaltsame Jongleur Rüdiger Glaser aus Nordheim.

Die Astronauten, so nennen sich im Familienzentrum die angehenden Grundschüler, unterhielten die Gäste mit einer sehenswerten Zirkusshow. Tattoo- und Bastelaktionen begeisterten insbesondere die Kleinen, die Verweildauer der Besucher war bei dieser kurzweiligen Programmgestaltung entsprechend hoch. Für das leibliche Wohl war mit Bratwurst, Kaffee und Kuchen, Zuckerwatte und Eis sowie kühlen Getränken an der Cocktailbar bestens gesorgt.

Doch damit nicht genug. Einen weiteren Höhepunkt bildete das kleine Gartenkonzert des Evangelischen Posaunenchores, der mit erfrischender Blasmusik die Besucher bestens unterhielt. Schade, dass krankheitsbedingt Lukas Bechtels Bachata-Darbietung ausfallen musste. Wer allerdings Gefallen an dem aus der dominikanischen Republik stammenden Tanz findet, kann gerne am Donnerstag, 30. Juni, ab 18 Uhr zum kostenlos angebotenen Bachata-Workshop ins Familienzentrum kommen. fh