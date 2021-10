Jeder Einzelne ist gefragt

Schwer zu sagen, wie aussagekräftig dieser Klimaschutz-Monitor ist, an dem sich 210 (von fast 33 000) Lampertheimern beteiligt haben. Doch interessante Erkenntnisse liefert die Umfrage durchaus. Vor allem, wenn man genauer betrachtet, wer daran teilgenommen hat. Das waren mehrheitlich Männer, größtenteils Personen zwischen 46 und 65 Jahren, die zum überwiegenden Teil schon länger als zehn Jahre in Lampertheim wohnen. Die meisten der Befragten haben Abitur, Fachabitur oder einen Hochschulabschluss und sind Angestellte, Arbeiter, Beamte, Rentner oder Pensionäre. Die überwiegende Mehrheit wohnt zu zweit im eigenen Haus und hat keine Kinder (mehr) in Schule oder Ausbildung.

Diese Angaben lassen Rückschlüsse darauf zu, wer an dieser Online-Umfrage teilgenommen hat: gut gebildete und vermutlich gut situierte Lampertheimer, die sich für den Klimawandel interessieren. Denn schließlich hat die Mehrheit angegeben, gut informiert zu sein und sich in Ansätzen auch schon entsprechend zu verhalten. Das ist toll, aber eben leider nicht repräsentativ.

Und dass sogar diese gut Informierten angegeben haben, zu wenig darüber zu wissen, was die Stadt Lampertheim in Sachen Klimaschutz tut, zeigt, wie groß der Nachholbedarf ist. Spätestens seit der Flutkatastrophe im Juli in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz wissen hoffentlich alle, dass der Klimawandel nicht irgendwo auf der Welt passiert. Nein, die Folgen sind längst auch in Deutschland und in der Region zu spüren, die Befragten haben entsprechende Beispiele aus ihrer Umgebung benannt.

Aber sie haben auch deutlich gesagt, dass alle Bestrebungen zum Klimaschutz nichts nützen, wenn nicht jeder und jede Einzelne mitmachen. Das zeigt doch, wie wichtig Anstrengungen auf lokaler Ebene sind – und dass die Bürger und Bürgerinnen den Ernst der Lage durchaus erkannt haben und bereit sind, ihren Beitrag zu leisten. Das gilt sicher nicht nur für die, die sich an der Umfrage beteiligt haben. Worauf also noch warten? Her mit den lokalen Klimaschutz-Aktionen! Und: Redet drüber! Laut und deutlich, damit künftig noch mehr mitmachen.

