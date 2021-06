Jede Menge Klärungsbedarf

Hofheim. Eine kompakte Tagesordnung hatte der Ortsbeirat Hofheim in seiner zweiten Sitzung im Bürgerhaus zu bewältigen. Gute Nachrichten hatte Ortsvorsteher Alexander Scholl für das Gremium. So wurde eine deutliche Verbesserung an der Kreuzung der Westumgehung Richtung Wehrzollhaus erreicht, dabei zusätzlich Fußgänger- und Fahrradüberwege markiert. Der sich in der Auflösung befindliche Vogelverein spendet vier Bänke, die in den nächsten Wochen an geeigneten Stellen des Rundwanderweges aufgestellt werden sollen.

Am 17. und 18. Juli steht speziell für Hofheim eine E-Rikscha für eine Senioren-Rundfahrt zur Verfügung. 45-minütige Touren werden angeboten, über die Anmeldeformalitäten wird noch separat informiert. Erster Stadtrat Marius Schmidt verwies auf den für zwölf Euro in der Hofheimer Verwaltungsstelle erhältlichen Ferienpass für Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 18 Jahren.

Verkehrssituation im Blick

Im Vorfeld der Sitzung des Arbeitskreises Hofheimer Vereine zur Kerbegestaltung erklärte der Erste Stadtrat, was bei der Gaststätten- und Vereinskerwe für die Kernstadt gelten soll. Die Bürgergemeinschaft Hofheim (BGH) hinterfragte den Asphaltaufbruch am Bahnhofsgelände in Gleisnähe. Mittlerweile wurde die Deutsche Bahn als Eigentümer der Fläche von der Stadt aufgefordert, für die Beseitigung zu sorgen. Um die Rechtssicherheit des hochfrequentierten Radweges durch Wehrzollhaus und die damit verbundenen Einschränkungen in der praktischen Nutzung ging es Lothar Bauer (BGH) in einer weiteren Anfrage. Schmidt bestätigte die Priorität der Maßnahme, die Aussetzung der Busbucht sowie ergänzende Markierungen. Eine Prüfung der Verkehrssituation an der Bahnhofwestseite mit Einmündung von der Karlsbader Straße in die Heinrichstraße griff Markus Stöckel (BGH) auf. In einem gemeinsamen Ortstermin will der Erste Stadtrat mit dem Ortsbeirat zu einer zufriedenstellenden Lösung kommen, wobei auch das Material des Erdwalls noch zu klären ist.

Nicht ganz zufrieden zeigte sich Lothar Bauer mit den Antworten des Ersten Stadrates zu mehreren Anfragen rund um die Hundesteuer und Abfallbeseitigung. 207 000 Euro Hundesteuereinnahmen stehen gerade einmal 4200 Euro an Materialkosten für Hundekotbeutel gegenüber. Bauer regte den Einsatz von verrotbaren Beuteln aus Papier an. Auch die Standorte der Hundetütenspender sollten überprüft werden. Bauer kritisierte die Zahl der Abfalleimer in der Gemarkung. Die Veröffentlichung der Bestattungstermine direkt am Friedhof regte Markus Stöckel an, was allerdings vom Magistrat zu klären ist.

Die Auswertung ihrer Fragebögen zur Verkehrssituation in den drei Hauptdurchfahrtsstraßen in Hofheim wird die BGH in der nächsten Ortsbeiratssitzung am Mittwoch, 15. September, vorstellen. Die BGH regte einen zweiten Öffnungstag der Abfallsammelstelle an und hinterfragte darüber hinaus die Vorlage einer Mängelliste zum Radverkehrskonzept, die Marius Schmidt dem Ortsbeirat zusicherte.

Auf Anregung von Susanne Volkert (CDU) sicherte Marius Schmidt die Verlegung der Hundetoilette in der Nordheimer Straße neben den Altglascontainern zu, ebenso eine Erweiterung der Hundetobewiese. Zu prüfen ist noch die Befestigungsart rund um die Glascontainer.

Marco Knecht (CDU) hinterfragte den Sachstand zur Gestaltung der noch nicht fertiggestellten Außenanlage des Bürgerhauses. Bis September soll zumindest die Planung abgeschlossen sein. Schmidt sagte auch die Ausbesserung des Weges entlang der Bebauung zwischen der Bahnhofstraße und der Einmündung zur St.-Michael-Siedlung zu. Auch die Zahl der Kontrollen durch die Stadtpolizei soll erhöht werden. Als „sinnvolle Ergänzung für unseren Ort“ regte Alexander Rank (CDU) das Anbringen zweier Defibrillatoren im Bürgerhaus und am Sportgelände an.

Ein geeignetes Bürgerbeteiligungsformat im Zusammenhang mit der Entwicklung des Geländes der Alten Schule stand ebenfalls auf der Agenda. Der Ortsbeirat votierte einstimmig für dieses Vorgehen. Nach dem zu erwartenden Kreistagsbeschluss am 5. Juli kann die Bürgerbeteiligung starten.

Marius Schmidt sicherte die Unterstützung des Stadtmarketings für die Erstellung eines Konzeptes für die Einrichtung von geeigneten Walk- und Laufstrecken mit verschiedenen Ausgangspunkten und unterschiedlichen Streckenlängen zu. Zudem sollen Vereine, Landwirte und Jäger in die Planung eingebunden werden.

„Nutzbarer“ Zustand der Grillhütte

Auf die illegale Nutzung des Bolzplatzes an der Grillhütte sowie der Timorena machte Thomas Meier (SPD) aufmerksam. Gerade die Timorena werde in den Abendstunden und an Wochenenden von vielen Erwachsenen, zumeist auswärtigen, genutzt, die keine Berechtigung haben. Der Erste Stadtrat sicherte verstärkte Kontrollen durch das Ordnungsamt zu.

Einstimmig votierte der Ortsbeirat für den SPD-Antrag, rund um die Grillhütte für einen nutzbaren Zustand zu sorgen, wieder den Ursprungszustand herzustellen und Bänke zu installieren. Durch die zu erwartende Belegung der Grillhütte über die Sommermonate erhofft sich der Ortsbeirat zudem eine Einschränkung der festgestellten illegalen Nutzung. fh