Jazzclub im Schwanensaal

Lampertheim. cultur communal und die Musiker-Initiative Lampertheim (MIL) laden für Donnerstag, 1 September, zu einem weiteren MIL-Konzert mit dem Titel „LA Jazzclub: Funtastic 4+1 - Still in Groove“ in den Schwanensaal ein. Neben dem verantwortlichen Projektleiter und Pianisten Frank Hurrle wird auch der national preisgekrönte Saxofonist Nicolai Pfisterer als Special Guest mitwirken.

Außerdem auf der Bühne ist Jörg Dittmann, der mit seiner improvisationsreichen Soulstimme das Publikum begeistern will. Hans Heer am Bass ist der Fels in der musikalischen Brandung. Marcel Maurus sitzt am Schlagzeug und sorgt für „ Groove to move“. Die erfahrenen Musiker unterhalten das Publikum mit intelligenten Arrangements, leidenschaftlichen Soli, erfrischenden eigenen deutschen Texten und vor allem mit Spaß an der Musik.

Beginn der Veranstaltung ist 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Sitzplatzkarten für die Veranstaltung sind für 13 Euro, Stehplatzkarten für 12 Euro bei Horle – Mode und Mehr, Kaiserstraße 19, Telefon 06206/22 39, und gegebenenfalls an der Abendkasse erhältlich.