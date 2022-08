Jam-Session auf der Domwiese

Lampertheim. Auch die Musiker-Initiative Lampertheim (MIL) beteiligt sich am Freiwilligentag (FWT) und wird mit Musikinteressierten vorm Haus am Römer und auf der Domwiese musizieren. Auf musikalischem Weg möchten die Künstler den Zusammenhalt in ihrer Heimatstadt fördern. Die Corona-Pandemie hat die Musikbranche in Atem gehalten – und jetzt wollen die Lampertheimer Tonkünstler die Szene auch auf diesem Weg beleben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Organisiert die Aktion: der Musiker Helmut Wehe. © Rosemarie Israel

Die Vorbereitungen laufen

Der Lampertheimer Gitarrist und Sänger Helmut Wehe ist auch Projektleiter für die Aktion der MIL am Freiwilligentag. Er wünscht sich, dass die Interessierten am Samstag, 17. September, ihr gewohntes Alltagsumfeld verlassen, um die Musiker kennenzulernen und sich selbst einmal auszuprobieren. Ohne weitere Verpflichtungen. Die MILer werden für den perfekten Tag Vorbereitungen treffen und dann zusammen mit den Gästen realisieren.

Alle dürfen mitmachen

Ob junge Leute oder ältere Menschen, Anfänger oder Hobby-Musiker, es sind alle Musikbegeisterten eingeladen. Die auch ihre Musikinstrumente mitbringen dürfen. Selbstverständlich kann auch gesungen werden. Denn auch die Stimme ist ein Instrument, der viele Töne entlockt werden können. Die Musikfans sollten sich nur trauen mitzumachen.

Um 11 Uhr beginnt die Jam-Session. Die Musiker engagieren sich ehrenamtlich. Helmut Wehe erklärt, dass die MIL ein Zusammenschluss von Musikern ist und das Ziel verfolgt, das kulturelle Angebot in Lampertheim attraktiv und vielfältig zu gestalten. Veranstaltungen werden durchgeführt, um das Publikum zu unterhalten und die Kultur zu verbreiten.