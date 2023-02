Jahreskonzert am 18. März

Lampertheim. Nach zwei Jahren Abstinenz präsentieren der Lions Club und der Rotary Club Lampertheim zum sechsten Mal das Jahreskonzert der Musiklehrerinnen und -lehrer der Musikschule – Titel ist „Tach, Herr Bach“. Veranstalter und Ideengeber des Konzerts am Samstag, 18. März, um 19.30 Uhr in der Notkirche (Einlass 18.30 Uhr) ist die Musikschule Lampertheim in Zusammenarbeit mit „cultur communal“ der Stadt Lampertheim.

Das Konzept ersetzt das frühere Lehrerkonzert der Musikschule und stellt die künstlerische Seite der Lehrkräfte in einer hochwertigen Galavorstellung in den Vordergrund. Im Gegensatz zum herkömmlichen Konzert kommen die Geselligkeit und der Spaß nicht zu kurz: Eine kurzweilige Moderation verbindet die dargebotenen Musikstücke, und die Pausen zwischen den drei Musikblöcken laden zu Verzehr und Unterhaltung ein. Die angenehme Atmosphäre wird zusätzlich durch Illumination des Saales unterstützt.

Breites stilistisches Spektrum

Am 18. März ist Lehrer-Konzertabend in der Notkirche. © Berno Nix

Das Programm bietet unterschiedlichste klangliche Nuancen, da die Mitwirkenden in verschiedenen Besetzungen auftreten. Das stilistische Spektrum reicht vom Barock über Tango bis zum Jazz und stellt auch Eigenkompositionen vor. Eine Besonderheit ist der Mittelteil, der liebevoll der alpenländischen Musik gewidmet ist. Ziel ist es, den Bürgern die Lehrkräfte der Musikschule in ihrer Eigenschaft als konzertierende Künstler zu präsentieren.

Die Notkirche zeichnet sich durch ihre Größe und angenehme Atmosphäre als hervorragender Rahmen für die Veranstaltung aus. Der Eintritt beträgt 20 Euro (Saal) und 17 Euro(Empore), wobei Musikschüler in Begleitung ihrer Eltern freien Eintritt haben. Die Karten sind im Vorverkauf ab diesem Montag (27. Februar) im Rathaus-Service der Stadt Lampertheim erhältlich. Der Erlös der Veranstaltung kommt der Musikschule zugute. red/sko