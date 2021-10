Jährliche Kontrolle steht an

Lampertheim. Die jährliche Grabmalkontrolle auf den fünf städtischen Friedhöfen steht bevor. Wie die Stadt Lampertheim mitteilt, wird ein unabhängiger Sachverständiger voraussichtlich in der Zeit vom 11. bis 15. Oktober die Standfestigkeit aller Grabmale mit einem speziell dafür entwickelten Gerät überprüfen. Sollte ein Grabmal nicht den Vorschriften zur Unfallverhütung entsprechen, wird es mit einem Hinweisaufkleber versehen.

Die Stadt schreibt in diesen Fällen zudem die Angehörigen an und fordert sie dazu auf, für die nötige Standsicherheit des Grabmals zu sorgen. In akuten Fällen kann die Stadt auch gezwungen sein, Grabmale abzusichern oder umzulegen, um Gefahren zu vermeiden. Die Friedhofsverwaltung empfiehlt daher allen Inhabern einer Grabstätte, diese rechtzeitig selbst zu kontrollieren und gegebenenfalls vorhandene Mängel zu beseitigen.

Nutzer verantwortlich

Als Träger der kommunalen Friedhöfe ist die Stadt nach eigenen Angaben aus Gründen der Verkehrssicherung zu dieser Prüfung verpflichtet. Verantwortlich für die Standsicherheit seien laut Friedhofssatzung allerdings die Nutzer der Grabstätten. Mit der Kontrolle soll insbesondere die Sicherheit der Friedhofsbesucherinnen und -besucher gewährleistet werden.

Bei Rückfragen zu den Kontrollen können sich Bürger an die Friedhofsverwaltung wenden: Frank Schollenberger, Tel. 06206/93 53 27, Mail: friedhofsverwal-tung@lampertheim.de. red

