Ja zum Schutzgebiet „Wildbahn“

Lampertheim. Der Umweltausschuss hat Pläne des Regierungspräsidiums (RP) Darmstadt begrüßt, wonach das Gebiet „Wildbahn Lampertheim“ künftig als Waldnaturschutzgebiet deklariert werden soll.

Die Fläche mit 127 Hektar gehört zum Staatswald. Ziel ist es, dass der Mensch nicht mehr ins Geschehen eingreift und sich der Wald selbst überlassen bleibt. Das entspreche auch Plänen, die der Arbeitskreis Wald für Teile des Stadtwalds vorsehe, wie Gernot Diehlmann (FDP) im Ausschuss sagte. Aktuell sei weniger als ein Prozent des Stadtwaldes „stillgelegt“, also vom Eingriff der Forstbehörden ausgenommen.

Spaziergänge bleiben möglich

Der Plan des RP sieht vor, dass solche Schutzgebiete nach wie vor von Spaziergängern betreten werden können. Gleichwohl sollen Wege nicht mehr unterhalten werden. Diese soll sich der Wald nach und nach zurückerobern. Neben dem Lampertheimer Gebiet soll auch ein 471 Hektar großes Areal in der Nachbarstadt Bürstadt Schutzgebiet werden.

„Ziel ist, das dynamische Ökosystem des Waldes mit seiner Fauna und Flora dauerhaft zu sichern – unbeeinflusst vom Menschen und mit den damit verbundenen, natürlichen Zusammenbruchs- und Pionierphasen“, begründet die Obere Naturschutzbehörde am RP beide Verfahren.

Die Vorhaben sind Teil eines Plans, den die hessische Landesregierung gefasst hat. Demnach sollen zehn Prozent der landeseigenen Waldflächen aus der forstlichen Nutzung genommen werden. Mit Blick auf die Pläne hatte das Land Hessen die Stadt um eine Stellungnahme gebeten. Diese dürfte den Reaktionen im Umweltausschuss zufolge positiv ausfallen.

Wie bereits berichtet, hatte das Forstamt Lampertheim vor wenigen Wochen zu bedenken gegeben, dass auf der Fläche, wenn sie stillgelegt wird, eine Verjüngung des Baumbestands schwierig werde. So sei fraglich, ob sich die alten Eichenwälder an der Stelle halten und reproduzieren können. Um den Bestand dieser Wälder auch künftig zu erhalten, komme es letztendlich auf jeden neu gepflanzten Baum an. Diese Praxis sei aber in einem Waldnaturschutzgebiet nicht mehr vorgesehen.