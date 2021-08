Erstmals seit dem vergangenen Juni liegt die Inzidenz im Kreis Bergstraße über dem Grenzwert von 35, laut Robert-Koch-Institut am Sonntag bei genau 38,5. Grund sind die zuletzt stark gestiegenen Neuinfektionen. Alleine am Samstag waren es 22 im Kreis. Laut hessischem Eskalationskonzept müssten bei Überschreitung des Grenzwerts neue Einschränkungen gelten. Diese werden jedoch vorerst nicht in

...