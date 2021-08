Kreis Bergstraße. Die Inzidenz im Kreis Bergstraße stieg über das Wochenende und inklusive Montag auf 61,0. Das Gesundheitsamt meldet einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Es handelt sich um eine 91-jährige Person aus Rimbach.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Verbreitungsgebiet wurden in Bürstadt vier neue Fälle gemeldet, in Groß-Rohrheim drei, in Lampertheim neun, in Viernheim vier. Insgesamt wurden im Kreisgebiet 60 neue Fälle registriert.