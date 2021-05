Kreis Bergstraße. Das Gesundheitsamt des Kreises Bergstraße meldet am Donnerstagabend insgesamt 21 Corona-Neuinfektionen in seinem Zuständigkeitsbereich. Lampertheim ist mit sieben Fällen kreisweit erneut Spitzenreiter. In Viernheim wurde ein Fall registriert, ebenso in Biblis. In den anderen Kommunen des Verbreitungsgebiets des Südhessen Morgen kam es demnach zu keinen neuen gemeldeten Infektionen.

Die Inzidenz liegt laut der Mitteilung kreisweit bei 41,8.