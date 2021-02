Lampertheim. Die Corona-Pandemie macht auch um die Lampertheimer Baugenossenschaft (BGL) keinen Bogen. Auf den drei aktuellen Baustellen gehe zwar die Arbeit ungebremst voran, bestätigt BGL-Vorstand Wolfgang Klee. Allerdings komme es bei der Belieferung von Baumaterial hin und wieder zu Verzögerungen. Klee geht davon aus, dass die Nachfrage nach preisgünstigen Mietwohnungen aufgrund der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie weiter steigen wird. Derzeit stünden bei der BGL rund 250 Personen auf der Warteliste.

Unterdessen hält die Baugenossenschaft wegen des Mangels an Neubaugebieten an ihrer Strategie fest, städtische Baulücken zu schließen. So entstehen in der Sophie-Scholl-Straße, der Hüttenfelder Annelie-von-Heyl-Straße und im Neuschlosser Wacholderweg insgesamt 34 neue Wohnungen. Diese würden ab Frühjahr vermietet.

Weitere Bauvorhaben seien in der Planung; beispielsweise ein Mehrfamilienwohnhaus mit 15 Sozialwohnungen auf einer Gesamtfläche von 977 Quadratmetern in der Adlerstraße 2a. Der Baubeginn ist für März vorgesehen. Ein Jahr später soll das Haus bezugsfertig sein. Der Eigenanteil an den Baukosten in Höhe von 3,1 Millionen Euro wird durch Darlehen und Zuschüsse – davon 168 000 Euro durch die Stadt Lampertheim – auf 474 000 Euro gedrückt. Damit kann das Mitpreisniveau von 6,50 Euro pro Quadratmeter gehalten werden.

Abriss für neue Wohnungen

Auch im Weinheimer Weg will die BGL einige Neubauvorhaben realisieren. Dort wird am Montag, 1. Februar, eines von zwei Häusern abgerissen, um Platz für 29 Sozialwohnungen in drei Gebäuden zu schaffen. Baubeginn soll im September sein. Zusammen mit der Immobilie in der Adlerstraße werden hierdurch insgesamt 44 weitere Sozialwohnungen geschaffen. Insgesamt hat die Baugenossenschaft rund 80 Einheiten zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus angemeldet.

Dabei ist die Schließung von städtischen Baulücken das eine Ziel. Das andere dient der Schaffung nachhaltiger und werthaltiger Immobilien, wie Wolfgang Klee im Gespräch erläutert. Photovoltaikanlagen auf den Dächern der BGL-Gebäude gehörten mittlerweile zum Standard. In Neuschloß werde Photovoltaik obendrein mit einem Gründach kombiniert.

Ladestationen für Elektrofahrzeuge – vom Lastenfahrrad bis zum Auto – sollen die Wohnqualität ebenfalls steigern. „Investitionen in die Zukunft“, sagt BGL-Chef Klee. Vom einstigen Schmuddelimage vieler Sozialwohnungsbauten hat sich das Lampertheimer Unternehmen offenbar emanzipiert. urs