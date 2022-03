Interessierte können sich anmelden

Lampertheim. Nach zweijähriger Durststrecke durch den pandemiebedingten Ausfall der beliebten Veranstaltung zeigt sich das Organisations-Team hochmotiviert, am Sonntag, 3. Juli, den 7. Kunst- & Hof-Flohmarkt ausrichten zu können.

Nach einem ersten Austausch der Organisatorinnen und Organisatoren mit dem Stadtmarketing wurden die früheren Teilnehmenden bereits schriftlich informiert und um Rückmeldung gebeten. Bereits jetzt gibt es zahlreiche Interessenten, die ihre Höfe und Gärten wieder im Zeitraum von 10 bis 18 Uhr öffnen möchten. Neben Kunsthandwerk und Flohmarkt können auch musikalische Darbietungen, Vorlesungen und Verköstigungen angeboten werden.

Mitmachen können Hausbewohner innerhalb des Innenstadtbereichs. Wenn Hof- & Gartenbesitzer außerhalb des Innenstadtkreises mitmachen möchten, empfiehlt die Stadt, in der Nachbarschaft für weitere Mitmachende zu werben. Wenn mehrere Höfe in einem Gebiet oder einer Straße dabei sind, steigere dies die Attraktivität für Besucherinnen und Besucher.

Interessierte Haus- & Hofeigentümer oder Personen, die Ausstellungsflächen für ihre auszustellenden oder zu verkaufenden Waren suchen, können sich telefonisch unter 06206/5 80 24 22, per E-Mail an stadtmarketing@lampertheim.de oder persönlich an das Team des Stadtmarketings in der Domgasse 9 wenden. Das Anmeldeformular ist online abrufbar unter https://www.stadtmarketing-lampertheim.de/stadtmarketing/events/Kunst-und-Hof-Flohmarkt.php. red