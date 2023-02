Intensiver lesen lernen

Lampertheim. Die Stundenzahl in den Intensivklassen dreier Lampertheimer Grundschulen wird aufgestockt. Wie Sozialdezernent Marius Schmidt (SPD) mitteilte, wird der bisher 18 Stunden umfassende Stundenplan der Goethe-, Schiller und Pestalozzischule künftig um zwei weitere Stunden ergänzt. Dies wurde den Angaben zufolge vertraglich zwischen der Stadt, dem Verein Lernmobil aus Viernheim und dem staatlichen Schulamt vereinbart.

Sprache, „der Schlüssel zur Welt“

Die nunmehr 20 Stunden für die Intensivklassen seien zunächst bis Ende des Kalenderjahres vorgesehen, sagte Schmidt, der auch Erster Stadtrat ist. „Bei dem Angebot geht es vor allem um die Erhöhung der Lesekompetenz in den Grundschulen. Denn Sprache ist der Schlüssel zur Welt.“ Vom erweiterten Angebot würden mehrere Dutzend Mädchen und Jungen profitieren.

Insgesamt werden in Hessen mehr als 33 000 Kinder und Jugendliche aller Nationen in rund 1850 Intensivklassen unterrichtet, wie das Kultusministerium in Wiesbaden mitteilte. Die Zahl der aus der Ukraine geflohenen und in den hessischen Schulen eingegliederten Kinder und Jugendlichen liegt mittlerweile bei rund 16 000.

Am 24. Februar jährt sich zum ersten Mal der Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Seit April vergangenen Jahres seien rund 300 ukrainische Lehrer eingestellt worden.