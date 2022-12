Integrationsprojekt für Internatsschüler überzeugt

Hüttenfeld. Für ihre Arbeit im Bereich „Integration“ wurde die SG Hüttenfeld mit einem frühzeitigen Weihnachtsgeschenk belohnt: Im Rahmen der Vereinsförderung der Stadt Lampertheim übergab Erster Stadtrat Marius Schmidt der Sportschützenabteilung des Vereins den Förderbescheid über 3000 Euro.

Die Förderung gilt dem Projekt „Integration von Internatsschülern in das dörfliche Leben Hüttenfelds“, das seit dem Ende der Sommerferien läuft. An einem Abend pro Woche lädt die Sportschützenabteilung die Schülerinnen und Schüler des litauischen Gymnasiums zum Lichtschießen in den Saal des Internats ein. In enger Zusammenarbeit mit Schulleiterin Rasa Weiß wurde die Idee für dieses gemeinsame Projekt geboren, um die Internatsschüler enger mit dem Dorf zu verbinden und in das Vereinsleben zu integrieren.

Abbau von Barrieren

Erster Stadtrat Marius Schmidt überreicht Abteilungsleiter Helmut Günther von der Sportschützenabteilung der SG Hüttenfeld den Förderbescheid. © Miriam Günther

Ein positiver Nebeneffekt sollte auch die Verbesserung der deutschen Sprachkenntnisse sein, da viele litauische Kinder bei ihrer Ankunft nur wenig bis gar kein Deutsch sprechen und somit schwerer Anschluss finden. Durch den Abbau von Barrieren zwischen den im Internat lebenden Schülern und der Dorfgemeinschaft sollten diese zur aktiven Teilnahme am örtlichen Sportangebot bewegt werden.

Aktuell trainieren die Kinder und Jugendlichen unter der Aufsicht von Trainer Helmut Günther und der erfahrenen Schützenjugend zwei Stunden wöchentlich in den Räumlichkeiten des Internats, die die Internatsleitung dem Verein dafür zur Verfügung stellt. In Zukunft möchte die Schützenabteilung die litauischen Schüler allerdings auch zum regulären Training auf den Schießstand einladen und so ins Vereinsleben einbeziehen.

Für dieses Engagement der Hüttenfelder Sportschützen genehmigte der Magistrat der Stadt Lampertheim nun eine 50 Prozent Förderung über insgesamt 3000 Euro zur Fortführung des Projekts. Bei der offiziellen Übergabe des Förderbescheids auf dem Schießstand im Sportpark „Am Hegwald“ betonte Erster Stadtrat Marius Schmidt, dass die Förderung der Vereine eine Aufgabe ist, die sich aus der gesellschaftspolitischen Bedeutung der Vereinsarbeit ergibt.

Mit Hilfe zur Selbsthilfe greift die Stadt Lampertheim den Vereinen unter die Arme und fördert so die Möglichkeit, dass alle Einwohner sich entsprechend ihrer Interessen in den Vereinen betätigen können, so Schmidt. Ein besonderes Anliegen ist die Förderung der Jugendarbeit in den Vereinen, weshalb dieses Projekt zur Integration der Schüler, die nicht nur aus Litauen, sondern auch als Kinder von Exillitauern aus aller Welt kommen, von der Stadt als förderungswürdig angesehen wird.

Anschaffung neuer Ausrüstung

Helmut Günther, der die Sportschützenabteilung innerhalb der Sportgemeinde Hüttenfeld leitet, nahm den Förderbescheid zur Fortsetzung des Projekts überrascht und sehr dankbar entgegen. Mit einer Unterstützung in dieser Höhe habe die Abteilung nicht gerechnet, erklärte Günther. Umso größer sei nun aber die Freude über die Wertschätzung seitens der Stadt und auch darüber, dass die fördernden Mittel dem Verein neue Möglichkeiten hinsichtlich der Integrations- und Jugendarbeit eröffnen.

Konkret sollen die Fördergelder für die Beschaffung zusätzlicher Ausrüstung genutzt werden. In erster Linie geht es dabei um eine zweite mobile Lichtschießanlage, damit die Wartezeiten für die Schülerinnen und Schüler beim Internatstraining verkürzt werden können. Dank der Förderung werde man die Beschaffung der Anlage nun umgehend einleiten, versprach Günther.

Außerdem plant die Schützenabteilung, den Kindern und Jugendlichen aus dem Internat für das erste Mitgliedsjahr eine vergünstigte Schnuppermitgliedschaft bei der SG Hüttenfeld anzubieten. Für Hüttenfelds Sportschützen ist die Förderung ein Segen, da die Gewinnung neuer Mitglieder eine der größten Herausforderungen ist.