Innenstadt als Angstraum

Lampertheim. Gefühlte und tatsächliche Kriminalität liegen mitunter auseinander. Dies zeigte sich einmal mehr beim Präventionstag im Lampertheimer Stadtpark. Darin, dass die Stadt als besonders sicher bezeichnet werden darf, waren sich alle Akteure einig.

„Sicherheit ist ein Stück Lebensqualität“, betonte Bernhard Lammel, Polizeipräsident im Polizeipräsidium Südhessen. Lampertheim könne stolz darauf sein, in einem der am wenigsten kriminalitätsbelasteten Landkreise in ganz Hessen zu liegen. Nicht immer sei dies so gewesen, erinnerte Lammel an jene Zeit, als im Stadtpark noch eine aktive Drogenszene existierte.

Wie die Lage heute aussieht, veranschaulichte Norbert Wembacher, kommissarischer Leiter der Regionalen Kriminalinspektion der Polizeidirektion Bergstraße. Der Blick in die Kriminalitätsstatistik sei regelmäßig ein „stabiler Leistungsnachweis“ für die Polizei. 1971 eingeführt, feiere das Instrument nunmehr 50-jähriges Bestehen. In Lampertheim seien die Fallzahlen allgemein rückläufig, während die Aufklärungsquote steige. 884 Delikte wurden 2020 bekannt, 62,8 Prozent davon aufgeklärt. Im Vergleich zum Vorjahr sei die Anzahl der Straftaten gegen die körperliche Unversehrtheit von 127 auf 80 zurückgegangen. Das Aufkommen an Diebstählen sank von 310 auf 248. Statt 23 gab es nur noch 15 Wohnungseinbruchsdiebstähle. Auch die Zahl an Sachbeschädigungen habe abgenommen, von 113 auf zuletzt 89.

Markieren mit Pin-Nadeln

Trotz der erfreulichen Entwicklung besteht aus Sicht vieler Einwohner noch Verbesserungspotential. Wo genau der Schuh drückt, konnten die Bürger auf verschiedenen Wegen kommunizieren. Bereits im Frühjahr 2020 hatte die Stadt in Zusammenarbeit mit der Professur für Kriminologie an der Justus-Liebig-Universität Gießen eine Bürgerbefragung durchgeführt, bei der Themen wie Angstorte, persönliche Betroffenheit durch Straftaten oder der Öffentliche Personennahverkehr evaluiert wurden. Im Rahmen des Präventionstags konnten nun erneut Erhebungsbögen zu sicherheitsrelevanten Fragestellungen ausgefüllt werden. Darüber hinaus bot die Stellwand des Kompass-Teams die Möglichkeit, per Pin-Nadel bestimmte Orte in Lampertheim farblich zu markieren – je nach individuellem Sicherheitsgefühl.

Das hinter der Abkürzung stehende Kommunalprogrammsicherheitssiegel ist ein Angebot des hessischen Innenministeriums zur Erhöhung der Sicherheit in Städten und Gemeinden. Verwaltung und Polizei sollen dazu gemeinsam mit den Einwohnern Maßnahmenlisten aufstellen und abarbeiten. Für Lampertheim, das seit 2019 an Kompass teilnimmt, stellte der Präventionstag im Park mit rund 250 Besuchern zugleich eine besonders bürgernahe Form der Sicherheitskonferenz dar.

An der Pinnwand ergab sich am Ende ein gemischtes Bild: Wohl fühlen sich die Menschen im Stadtpark, wenngleich gelegentliche Müllablagerungen zu beklagen sind. Defizite zeigten sich bei der subjektiv empfundenen Sicherheit im innerstädtischen Bereich, insbesondere in der Bürstädter Straße. Am Bahnhof gibt es teilweise Schwierigkeiten für Personen mit eingeschränkter Mobilität.

Die Gründe, warum sich Bürger unsicher fühlen, seien dabei recht vielfältig, erklärte Stefanie von Hammel aus dem Stabsbereich Prävention im Polizeipräsidium Südhessen. Typische Ursachen seien Verschmutzung, Lärm, Dunkelheit, Alkohol- und Drogenkonsum oder schlicht die Anwesenheit von Gruppen von Heranwachsenden.

Entscheidend sei aber, wie diesem Angstgefühl begegnet werde. Konsequent gehandelt wurde beispielsweise an der Unterführung der B44. Zur Minderung des „Angstraums“ wurde ein Graffitikünstler damit beauftragt, die Unterquerung wieder ansprechend und kindgerecht zu gestalten. Auch wird ein neues Beleuchtungssystem installiert. Im Stadtpark sorgt eine „intelligente Laterne“ für sofortige Helligkeit, sobald sich ein Passant nähert. Das Heimwegtelefon verbessert das Sicherheitsgefühl in den Abendstunden.

Besonders erfreut ist man in Lampertheim über die Einrichtung der „Elternhaltestelle“ an der Goetheschule. Nachdem die „Eltern-Taxis“ allmählich zum Problem geworden seien, habe die in 200 Metern Entfernung neu eingerichtete Haltestelle mehr Sicherheit im Eingangsbereich der Schule gebracht, berichtete Kompass-Koordinatorin Katja Stotz-Sen von der Ordnungsbehörde Lampertheim.

Neue Schutzfrau vor Ort

Polizeioberkommissarin Christina Wegerle, die als „Schutzfrau vor Ort“ offiziell vorgestellt wurde, erläuterte zudem den aktuellen Stand verschiedener Präventionsprogramme an den Schulen. Nachdem Weiterstadt und Bensheim bereits das Kompass-Siegel erhalten haben, ist die Auszeichnung für Lampertheim nur noch eine Frage der Zeit. Nach Auswertung aller Ergebnisse ist eine zweite Sicherheitskonferenz geplant. Im Anschluss wird das Siegel beim Hessischen Innenministerium beantragt.