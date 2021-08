Lampertheim. Der MGV 1840 bietet in diesem Jahr pandemiebedingt ein „Innehouf-Feschd iwwa die Gass“ an. „Wir werden unsere beliebten Speisen in gewohnter Umgebung, im Innenhof der Lukas-Gemeinde, zubereiten“, teilen die Veranstalter mit. Dort kann das vorbestellte Essen am Samstag, 21. August, zwischen 15 und 20 Uhr abgeholt werden. Außerdem gibt es Getränke, selbstgebackenen Kuchen und Torten. Bestellungen können bis zum 14. August bei Lilo Kirst unter Telefon 06206/5 11 98 (Anrufbeantworter) oder per E-Mail an bestellung@mgv1840-lampertheim.de mit Name, Telefonnummer und der ungefähren Abholzeit abgegeben werden. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1