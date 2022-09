Info-Flyer für Migranten

Lampertheim. Ein neuer Flyer weist auf die zentrale Anlaufstelle für Fragen der Migration in Lampertheim hin. Diesen stellte am Dienstag Erster Stadtrat Marius Schmidt vor.

Die Anlaufstelle nennt sich „Frontoffice Migration“ und befindet sich in Zimmer 101 im Haus am Römer. Dort sind seit dem Frühjahr Ansprechpartner und Angebote verschiedenster Träger zu finden – von den Integrationslotsen, über die Integrationskommission und das Lernmobil bis hin zum Diakonischen Werk mit dem Jugendmigrationsdienst und der allgemeinen Migrationsberatung. „Der Flyer wird nun verteilt und ist auch in der Verwaltung erhältlich“, so Schmidt. off