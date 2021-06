In Schwebebahn zum Altrhein

Lampertheim. Die Spargelstadt hat eine neue Attraktion: Eine Schwebebahn. Den berühmten Elefantensprung aus Wuppertal in den Altrhein wird es in Lampertheim aber nicht geben. „Unsere Gondel trägt maximal acht Eisstiele“, sagen Paula Herrmann, Estella Wetzler. Die Neuntklässlerinnen haben den schwebenden Zug in Eigenregie entworfen und gebaut – in nicht einmal sechs Monaten.

Nun wird die Lampertheimer Schwebebahn wohl nie in Betrieb gehen. Gebaut haben die technisch versierten Jugendlichen die Bahn im Kleinformat. Die Gondel misst wenige Zentimeter und besteht aus handelsüblichen Eisstielen. Die Schülerinnen haben eine Art Schaukasten dafür gebaut, eine Nut gefräst, geklebt und ausprobiert. Vier Magnete lassen den Zug wie von Geisterhand bewegen.

Möglich gemacht hat das eine sogenannte „Pofilstunde“ am Lampertheimer Lessing-Gymnasium (LGL) und Klassenlehrer Sascha Fetzer. Ab der neunten Klasse wählen Jungen und Mädchen an der Europaschule einen Schwerpunkt zwischen Sprachen, Gesellschaftswissenschaften und MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik). „Hier können Schüler in einer Schulstunde pro Woche projektorientiert ganz ohne Tests oder Klausuren arbeiten“, erklärte Schulleiterin Silke Weimar-Ekdur, die der Präsentation beiwohnte. Sie dankte Lehrer und Schülern, dass „ihr sowas trotz aller Einschränkungen auf die Beine gestellt habt“.

Schüler improvisieren

Insgesamt beteiligten sich 27 Schüler mit 14 Projekten, die nahezu den kompletten naturwissenschaftlichen Bereich abdeckten. Viele Projekte verlangten dabei nicht nur wissenschaftliches Verständnis, sondern auch praktisch handwerkliche Fähigkeiten: Es wurde gesägt, gefräst, geklebt, gebohrt und gefeilt. Etwa Julian Keim, Janik Neuwirth, Sven Oettrich und Lucas Hojdem bauten ein eigenes Modellflugzeug aus Balsaholz. Die Jungs hatten dazu keinerlei Vorwissen, sondern haben den Flugzeugbau mit Bauplänen und Videos von der Pike auf gelernt. „Und viel improvisiert“, wie sie berichteten.

Gerade darauf war Lehrer Sascha Fetzer besonders stolz. „Die Schüler haben die Projekte zwar in Absprache mit mir, aber komplett eigenständig erarbeitet“, so der Pädagoge. In die Reihe der Arbeiten reihten sich Untersuchungen zur menschlichen DNA, zur künstlichen Intelligenz oder zu Covid-19 ein. Manche Projekte erinnerten dabei mehr an professionelle Unternehmensforschungen als an Schülerprojekte.

Jonatan Tschech etwa hat alleine einen Roboter gefertigt, der die aktuelle Zeit in den Sand malen kann und die alte wieder verwischen. Dabei hat der Neuntklässler sowohl Hard- als auch Softwarekenntnisse bewiesen. Er schrieb ein eigenes Programm, fertigte dann das Gerät selbst an. Auf einer eigenen Website kann man die „moderne Sanduhr“ verfolgen. Für große Augen sorgte auch das Projekt von Emma Reder, David Orban,Cassian Neeb und Jan-Aaron Snaschel. Die vier haben eine Drohne mit vier Rotoren gebaut und programmiert – und zeigten gleich erste Flugversuche. „Das ist wahnsinnig kompliziert und ein großer Erfolg“, betonte Sascha Fetzer.

