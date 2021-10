In Rosengarten gilt jetzt nachts Tempo 30

Lampertheim. Nachdem zu Beginn des Jahres auf der B 44 in der Ortsdurchfahrt Lampertheim ein Tempolimit von 30 Stundenkilometer zur Nachtzeit angeordnet wurde, hat die Kreisverkehrsbehörde nun in der Ortsdurchfahrt der B 47 im Stadtteil Rosengarten ebenfalls Tempo 30 angeordnet. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, gelte die Regelung im Sinne der Lärmaktionsplanung in der Zeit von 22 bis 6 Uhr.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei Lärmberechnungen seien in beiden Fällen erhebliche Überschreitungen der Grenzwerte zur Nachtzeit festgestellt worden. Diese sollten durch das Tempolimit eingedämmt werden. Sowohl die örtliche Verkehrsbehörde als auch das Regierungspräsidium Darmstadt hätten die Maßnahme befürwortet. Die Einhaltung müsse aber auch kontrolliert werden. Während die Messanlagen in Rosengarten schon die technischen Voraussetzungen für eine Überwachung des neuen Limits erfüllten, mussten auf der B 44 neue Messgeräte installiert werden. Sie seien vergangene Woche offiziell in Betrieb gegangen, die Anlagen in Rosengarten seien schon seit Ende der vorvergangenen Woche aktiv. red