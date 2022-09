In neuer Gemeinschaft

Lampertheim. 105 neue Fünftklässler wurden an der Alfred-Delp-Schule willkommen geheißen. Bei zwei Einschulungsfeiern wurden die vier neuen Klassen, eine Hauptschulklasse und drei große Realschulklassen, von der Schulleiterin Sylvia Meier und den letztjährigen Fünftklässlern begrüßt. Traditionell gestalten diese auch das Programm für die Neuen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In ihrer Begrüßungsrede prophezeite die Schulleiterin, dass sich die Neuankömmlinge schnell zurechtfinden würden, da sie viel Unterstützung und gute Ansprechpartner hätten. Es würden sicherlich viele gute Tage auf die Fünftklässler zukommen: das Kennenlernen neuer Mitschüler und der Aufbau neuer Freundschaften, nette Lehrkräfte und hoffentlich gute Noten. Und wenn es mal nicht so laufen sollte, stünden ganz viele Helfer bereit – neben den Klassenlehrern auch die Eltern, die Streitschlichter und die Schulsozialarbeiter, die Vertrauenslehrer und Respektcoaches. Hilfe könne man immer finden. Ihre Rede schloss Sylvia Meier mit dem Wunsch, dass in sechs Jahren am Ende der gemeinsamen Zeit bei der Entlassfeier rückblickend von „guten Jahren“ gesprochen werden könnte.

Das Programm, durch das die beiden Sechstklässler Dzehnin und Moritz sehr versiert führten, befasste sich mit dem Thema „Glück“. Neben einigen Gesangsstücken und einem selbstkreierten Rap wurde dieses Thema besonders durch das Theaterstück aufgegriffen. In diesem spielte ein Glücksbaum eine große Rolle, der einem Mädchen nach dem Umzug in ein neues Dorf die Eingewöhnung erleichterte.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Bildung Viernheimer Erstklässler lernen schon die Buchstaben kennen Mehr erfahren

Das Programm endete mit tosendem Applaus für die Akrobatikgruppe, die zur bekannten James-Bond-Musik eine spannende Choreographie einstudiert hatte.

Anschließend wurden die Klassen von ihren Klassenlehrkräften und der Schulleiterin auf der Bühne begrüßt und verbrachten dann die erste gemeinsame Schulstunde im neuen Klassensaal. Währenddessen wurden die Eltern und Verwandten mit Kaffee und Kuchen versorgt.

Die Einschulungsfeier endete für die Fünftklässler nach der Rückkehr zur Mensa mit dem Ballonwettbewerb, dessen Sieger am letzten Schultag vor den Herbstferien verkündet werden. red