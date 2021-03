  In Lampertheim hat die Spargelernte begonnen

Lampertheim. Der Lenz ist da und die Spargeltriebe sprießen. Obwohl es nachts noch kalt ist, konnte die Sonnenscheindauer der vergangenen Tage den Boden erwärmen und den Bleichspargel aus der Erde kitzeln. Nun recken die weißen Spargelstangen ihr Köpfchen aus dem Erddämmen.

Dank der gebräuchlichen Folienabdeckung behalten die Spargelspitzen und -stangen ihre weiße Farbe. Und genauso wird die Ware von den Verbrauchern gewünscht. „Wir stechen den ersten Spargel für diese Saison“, verkünden froh gelaunt die Landwirte Rigo Strauß und Sohn Philipp. Die Lampertheimer Spargelanbauer starten früh, denn sie nutzen für ihre Anlagen ein ausgeklügeltes Bedeckungssystem, dass die Wärme im Boden schnell steigen lässt sowie speichert und somit die Ernte optimal verfrüht.

Philipp Strauß freut sich über die ersten Spargel auf seinen Äckern. © Rosi Israel

„Auf den Spargeldämmen liegt eine schwarz-weiße Folie, darüber stehen Minitunnel und obenauf wurde noch eine transparente Folie gespannt“, erklärt Rigo Strauß: „Mit einer frühen Spargelsorte konnte der Erntetermin noch weiter nach vorne verlegt werden.“ Auch der kräftige Frost Anfang März habe der Bleichspargelpflanze gutgetan und einen Kältereiz gegeben, durch den das Königsgemüse zügig und vital wachsen könne.

Die Landwirte aus der Biedensandstraße sind voller Vorfreude und rechnen für die Osterzeit mit einer Zunahme der Erntemenge. Auf eine üppige Ernte hoffen die Spargelanbauer auch deshalb, damit sich die Maßnahmen und Kosten für das umfangreiche Verfrühungssystem lohnten.

Erntehelfer stehen bereit

Rigo Strauß betont, dass die Folien nach der Saison zusammengerollt aufbewahrt und viele Jahre benutzt werden. Rumänische und polnische Erntehelfer stünden für die Spargelsaison bereit. Nervig, aber wichtig seien die Schaffung von Quarantänemöglichkeiten, Hygienemaßnahmen und die Organisation der Schnelltests. Am Vormittag decken rumänische Spargelfacharbeiter das Foliensystem auf dem Acker ab und dann stechen Philipp Strauß und die Saisonarbeiter den ersten Bleichspargel.

„Die Ware kommt erntefrisch in unseren Hofladen und am Samstag auf den Wochenmarkt. Somit ist der Genuss besonders hoch“, bekräftigt Philipp Strauß. Vater Rigo ergänzt: „Am Anfang der Saison, solange keine große Erntemenge zur Verfügung steht, müssen die Verbraucher etwas tiefer in die Tasche greifen.“