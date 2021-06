In der Rosenaustraße eine Chance verpasst?

Lampertheim. In der Debatte über die Planung einer Photovoltaikanlage auf einem Kiessee-Gelände der Firma Kern hatte sich im Stadtentwicklungs- und Bauausschuss auch die Frage erhoben, ob sich mit dem Ende der Kiesförderung eine geänderte Ausgangslage für eine Verbreiterung der Kurvensituation ergebe (wir haben berichtet). Dort, wo die Rosenau- auf die Klärwerkstraße trifft, kommen sich einander begegnende Fahrzeuge gefährlich nah. In früheren Jahren war diese brisante Verkehrssituation immer wieder angesprochen worden.

Doch die Firma Kern sei seinerzeit nicht bereit gewesen, der Stadt die nötigen Flächen zu überlassen, um den „asphaltierten Feldweg“ an der Engstelle zu verbreitern, wie ein Vertreter der Lampertheimer Kommunalpolitik – er möchte namentlich nicht genannt werden – schreibt. Auf der Grundlage dieser Weigerung sei ein Gutachten damals zu dem Schluss gekommen, dass Gefahr für die Seen und damit das Grundwasser bestehen würde, sollte es zu einem schweren Unfall kommen. Jüngst habe die Firma Kern für die Aufstellung des Bebauungsplans zur Errichtung der Photovoltaikanlage die Bereitschaft bei der Stadt einholen müssen. „Eine einmalige Chance für die Stadt, ihrerseits ein Entgegenkommen bei der notwendigen Verbreiterung der Engstelle zu fordern“, schreibt der Politiker. Die Verwaltung habe diese Chance aber nicht genutzt. „Unfähigkeit? Fehlender Weitblick ?“, wird hierzu gefragt.

Der Leiter des Fachbereichs Verkehr, Sicherheit und Ordnung, Uwe Becher, nennt unterdessen Gründe, warum die Stadt nicht in Verhandlungen mit dem Kieswerkbetreiber getreten ist. So habe gegenüber dem Land nicht das Signal gesetzt werden sollen, als wäre mit der Verbreiterung der Rosenaustraße das noch immer fehlende Schlussstück, das die Ostumgehung mit der Wormser Landstraße verbinden soll, geschaffen worden. Beschlusslage sei vielmehr die sogenannte Grünzugtrasse – also die Verbindung in Steinwurfweite nordwestlich der Richard-Weber-Siedlung – zu nutzen.

Während die Stadt der Auffassung sei, dass dieses Teilstück die Funktion einer regionalen Verkehrsverbindung erfüllt, lehne das Land eine Verpflichtung ab, da es der Straße lediglich eine kommunale Bedeutung beimesse. Dies hätte zur Folge, dass die Stadt die Kosten für den Straßenbau alleine zu tragen habe. Wegen der unterschiedlichen Ansichten zwischen Lampertheim und Wiesbaden liege das Projekt seit vielen Jahren auf Eis.

Einen zweiten Grund nennt Fachbereichsleiter Becher mit dem planungsrechtlichen Aufwand, den eine Verbreiterung der Rosenaustraße verursachen würde. Stattdessen würden in der Verwaltung Überlegungen angestellt, die Straße künftig am Kiessee enden zu lassen und die Verbindung zur Klärwerkstraße zu schließen. Mit dem Ende der Kiesförderung müssten denn auch keine Lastwagen mehr das Gelände anfahren.

Dass die Wormser Straße hierdurch mit höherem Autoverkehr belastet würde, ist Uwe Becher klar. Er fragt sich an dieser Stelle, wie hoch der Verkehrsdruck noch werden muss, bis das Land reagiert. Allein durch die geplante Neuerschließung des Gewerbegebiets an der L 3110 zwischen Lampertheim und Rosengarten werde es zu zusätzlichem Lieferverkehr kommen.

