In der Alten Forstschule finden Geflüchtete eine Unterkunft

Lampertheim. In der Alten Forstschule an der L 3110 zwischen Neuschloß und Hüttenfeld finden seit dem Wochenende Menschen aus der Ukraine Schutz. Auch wenn das Gebäude nur einer relativ kleinen Gruppe Platz bietet, ist es für den Kreis Bergstraße doch eine erste gute Möglichkeit, auf die rasch zunehmende Zahl an Geflüchteten zu reagieren.

Der Kreis sei dankbar, dass dort am vergangenen Wochenende bereits kurzfristig eine Gruppe, die auf dem Weg nach Spanien war, unterkommen konnte, erklärte Landrat Christian Engelhardt in einer Pressekonferenz am Donnerstagnachmittag.

Am Dienstagnachmittag war bekannt geworden, dass in der Alten Forstschule auch 33 Personen, die am Donnerstagabend mit dem Bus aus der Erstaufnahmeeinrichtung des Landes Hessen in Gießen in den Kreis Bergstraße kommen sollten, einquartiert werden sollen. Insgesamt geht der Kreis für diese und auch nächste Woche von einer Zuweisung von je 150 Personen aus.

Er rechnet mit einer Zuweisung von 4000 Ukrainerinnen und Ukrainern in kürzester Zeit. „Das ist eine große Herausforderung, und wir werden einen langen Atem brauchen“, erklärte Engelhardt. Ein Krisenstab sei eingerichtet.

Wie der Landrat betonte, sollen Geflüchtete aber nicht für längere Zeit in der Alten Forstschule untergebracht werden. „Wir wollen so viele Menschen wie möglich in gut geeigneten Unterkünften, am besten in Wohnungen, unterbringen“, so der Landrat. Auch als Durchgangslager sei das Gebäude am Waldrand längerfristig nicht geeignet.

Größere Einheiten nötig

Als solche Notunterkünfte zur Erstunterbringung kämen vor allem große und logistisch gut nutzbare Gebäude wie Turnhallen, Bürgerhäuser, Gewerbeimmobilien oder Hotels in Frage, in denen auch Koch- und Duschgelegenheiten vorhanden sind oder eingerichtet werden könnten, die über eine ausreichende Stromversorgung verfügten und in denen eine gute Betreuung der Geflüchteten möglich ist.

„Das ist in größeren Einheiten besser zu organisieren“, so Engelhardt. Derzeit sucht der Kreis nach entsprechenden Möglichkeiten. Als erster Standort für etwa 200 bis 300 Personen wurde bereits das frühere Luisenkrankenhaus in Lindenfels benannt. Allerdings sind dort die nötigen Vorbereitungen noch nicht abgeschlossen.

Dankbar zeigten sich Engelhardt und Krug darüber, dass dem Kreis, der für die Unterbringung zuständig ist, bereits mehr als 400 Wohnungen angeboten wurden. „Wir haben letzte Woche bereits begonnen, diese Angebote zu prüfen, die Räumlichkeiten wie auch die potenziellen Vermieter in Augenschein zu nehmen“, so Krug. Hierbei sei wichtig, dass die angebotenen Wohnungen auch für mindestens mehrere Wochen zur Verfügung stehen und in einem entsprechenden Zustand seien. Wer Wohnraum zur Verfügung stellen möchte, kann sich beim Kreis per E-Mail an ukrainehilfe@kreis-bergstrasse. de melden und auf der Homepage des Kreises informieren.

Noch fehlt dem Kreis Bergstraße der Überblick, wie viele Menschen aus der Ukraine sich inzwischen zwischen Ried und Odenwald aufhalten, da vermutlich viele auch privat bei Bekannten oder Verwandten untergekommen sind. Bisher seien 500 Personen angemeldet.

Bei Behörden melden

Es sei aber wichtig, dass sich alle beim Einwohnermeldeamt vor Ort und bei der Ausländerbehörde des Kreises registrieren lassen, weil nur so ein Zugang zur Unterstützung und zur medizinischen Versorgung möglich ist. Derzeit laufen laut Kreis auch die Absprachen mit den örtlichen Wohlfahrtsverbänden, deren Unterstützung bei der Unterbringen und Betreuung der Geflüchteten nötig sein wird.

Christian Schmidt, Bereitschaftsleiter der Lampertheimer Ortsgruppe des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), hat nach eigenen Angaben allerdings noch keine Informationen darüber, wie sein Team helfen könnte. Bisher habe der Kreisverband nur angekündigt, dass die Ortsgruppen bei Betreuung und Verpflegung eingesetzt werden sollen. „Mehr wissen wir aber noch nicht“, so Schmidt.