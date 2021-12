Impftermin am Montag

Lampertheim. Wie bereits angekündigt, kommt am Montag, 13. Dezember, das mobile Team des Kreises Bergstraße zu einer kostenlosen Corona-Impfaktion nach Lampertheim. Um 11 Uhr beginnt in der Hans-Pfeiffer-Halle am Weidweg die Aktion, die bis 18 Uhr dauern soll – vorausgesetzt, der Impfstoff reicht bis dahin.

Es werden Erst-, Zweit- und Drittimpfungen mit dem Impfstoff von Biontech durchgeführt, der für Personen ab zwölf Jahren zugelassen ist. Minderjährige können nur geimpft werden, wenn sie von einem Erziehungsberechtigten begleitet werden. Eine Drittimpfung kann nur durchgeführt werden, wenn die vorangegangene Corona-Impfung mindestens sechs Monate zurückliegt. Personen, die mit Johnson & Johnson geimpft wurden, können nach vier Wochen eine Auffrischimpfung erhalten. Die Auffrischimpfung erfolgt nicht zu einem Stichtag, sondern kann in den auf die vier Wochen beziehungsweise sechs Monaten folgenden Wochen stattfinden.

Wer sich impfen lassen möchte, sollte seinen Impfausweis und seine Gesundheitskarte der Krankenkasse mitbringen. Für eine Zweit- oder Drittimpfung muss die Dokumentation der vorangegangenen Impfung mitgebracht werden, sofern diese nicht im Impfzentrum des Kreises Bergstraße stattfand. Je nach Nachfrage kann es zu auch längeren Wartezeiten kommen. Darauf weist der Kreis Bergstraße ausdrücklich hin. Schneller voran geht’s, wenn die Impfwilligen bereits das notwendige Aufklärungsmerkblatt und den Anamnese- und Einwilligungsbogen ausgefüllt und unterschrieben mitbringen. Die Formulare können auf der Homepage des Kreises Bergstraße heruntergeladen werden.

Lampertheims Bürgermeister Gottfried Störmer ist froh, dass die Impfaktion am Montag stattfindet. „Ich danke dem Landrat ausdrücklich für dieses wichtige, zusätzliche Angebot, das mit diesem Tag in Lampertheim geschaffen wird“, lässt er auf Anfrage mitteilen. swa

