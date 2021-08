Impfmöglichkeiten heute und morgen

Lampertheim. Der Kreis Bergstraße bietet im Rahmen seiner „Impftour“ weitere lokale Impftermine an. Das Impfmobil macht am heutigen Dienstag von 10 bis 13 Uhr Station bei den Lampertheimer Biedensand Bädern, Weidweg 21, und von 14 bis 17 Uhr in Neuschloß am Ahornplatz.

Am morgigen Mittwoch, 11. August, besteht von 8.30 bis 11.30 Uhr die Möglichkeit, sich spontan in Hüttenfeld am Bürgerhaus (Alfred-Delp-Straße 50) impfen zu lassen. Außerdem steht das Impfmobil, ebenfalls am Mittwoch, von 13 bis 15.30 Uhr, in Hofheim am Alten Rathaus, Lindenstraße 1.

Verwendet wird der Impfstoff von Johnson & Johnson. Zu den Impfungen kann jede Bürgerin und jeder Bürger ab 18 Jahre kommen, die oder der noch nicht geimpft ist. Es bedarf keiner Anmeldung. red