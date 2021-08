Impfen ohne Anmeldung

Lampertheim. Ohne vorherige Anmeldungen können sich Bürger in der kommenden Woche an insgesamt sieben Stationen in Lampertheim und den Stadtteilen gegen das Coronavirus impfen lassen. „Wir freuen uns, dass der Kreis Bergstraße mit seinem mobilen Impfteam dieses unkomplizierte Impfangebot ermöglicht“, so Erster Stadtrat Marius Schmidt. Das Angebot gelte für alle Personen, die sich impfen lassen möchten. Eine Anmeldung sei nicht nötig. Mitzubringen seien ein Ausweisdokument, die Krankenkassenkarte und der gelbe Impfpass. An den Impftagen wird der Vektorstoff Johnson & Johnson verwendet, der zur vollständigen Immunisierung keine weitere Impfung benötigt. Dieser ist für Personen ab 18 Jahren zugelassen.

Das mobile Impfteam wird an folgenden Tagen vor Ort sein:

Montag, 9. August: 8.30 bis 10 Uhr, Dorfgemeinschaftshaus Rosengarten. 11.30 bis 13 Uhr, Heideweg 2A in Lampertheim. 14 bis 15.30 Uhr, Dieselstraße 2 in Lampertheim.

Dienstag, 10. August: 10 bis 13 Uhr, Parkplatz Freibad in Lampertheim. 14 bis 17 Uhr, Ahornplatz in Neuschloß.

Mittwoch, 11. August: 8.30 bis 11.30 Uhr, Bürgerhaus in Hüttenfeld. 13 bis 15.30 Uhr, Altes Rathaus in Hofheim. red