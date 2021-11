Immer mehr Absagen

Lampertheim/Hofheim. Wegen der hohen Inzidenz werden in Lampertheim und den Stadtteilen immer mehr Veranstaltungen abgesagt. Dazu gehören etwa:

am Donnerstag, 25. November: das Gedächtnistraining in der Lampertheimer Seniorenbegegnungsstätte „Alte Schule“. Auch die weiteren Termine für dieses Jahr sind abgesagt.

am Freitag, 26. November: die geplante Einweihungsfeier für den Erweiterungsbau des Katholischen Familienzentrums St. Michael in Hofheim. Dennoch wird das Gebäudeteil nach 20-monatiger Bauzeit inzwischen genutzt.

am Samstag, 4. Dezember: die Poetry Show im Theater Salon von Peter Gutschalk. Auch die weiteren Termine seiner kleinen Kulturreihe am 11. Dezember sowie 7. und 8. Januar sind vorerst gestoppt. Ersatztermine werden bekanntgegeben, Karten behalten ihre Gültigkeit. Wer dennoch sein Geld zurückhaben möchte, wendet sich per E-Mail an pgutschalk@web.de.

am Samstag, 4., und Sonntag, 5. Dezember: der „Howwemer Weihnachtsmarkt“. Die Pandemie lasse derzeit eine solche Veranstaltung nicht zu, begründet Ortsvorsteher Alexander Scholl in Absprache mit den beteiligten Vereinen.

am Sonntag, 5. Dezember: der vom Arbeitskreis Hofheimer Vereine vorgesehene Adventskaffee im Bürgerhaus des Stadtteils.

am Samstag, 11. Dezember: der Weihnachtsmarkt, den die Bürgergemeinschaft Hofheim und der Angelsportverein „Rotfeder“ gemeinsam organisiert haben. off/fh