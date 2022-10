Zu einem nicht alltäglichen Einsatz sind Feuerwehr, DLRG und Polizei am Freitagabend gegen 20 Uhr in Lampertheim ausgerückt. Eine 26 Jahre alte Autofahrerin aus Mannheim hatte ihr Auto an der Nato-Rampe am Weidweg abgestellt und, wie Feuerwehr und Polizei mitteilten, offenbar nicht ausreichend gesichert. So rollte der Wagen in den Rhein.

Zum Glück sei schnell klar gewesen, dass sich

...