Mannheimer Morgen Plus-Artikel Lampertheim Im Hallenbad bleibt der Wasserhahn vorerst zugedreht

Die Arbeiten am Becken des Bads verzögern sich womöglich um mehrere Wochen. Mit dieser Nachricht musste der Geschäftsführer der Biedensand Bäder, Marius Schmidt, am Mittwoch an die Öffentlichkeit gehen.