Im Glauben vereint

Lampertheim. Immer am ersten Freitag im März laden Frauen aller Konfessionen gemeinsam zum Weltgebetstag ein. In über 150 Ländern reichen sich Frauen im Gebet rund um den Globus die Hand. Die Texte, Gebete und Lieder stammen jedes Jahr von Frauen eines anderen Landes.

In Lampertheim wird der Gottesdienst zum Weltgebetstag am Freitag, 3. März, um 19 Uhr in der St.-Andreas-Kirche gefeiert. Das ökumenische Weltgebetstags-Team lädt alle interessierten Frauen zu den Vorbereitungstreffen zum kommenden Weltgebetstag herzlich ein. Sie finden am 25. Januar sowie am 15. und 22. Februar um 19 Uhr im kfd-Raum im Schwanen am Europaplatz statt.

Mit diesem Bild wird in diesem Jahr zum Weltgebetstag eingeladen. © WGT

Die Liturgie für den Weltgebetstag 2023 kommt aus Taiwan und damit aus einem politisch hochbrisanten Land: Der Inselstaat im südchinesischen Meer kämpft seit Monaten um seine Unabhängigkeit, um Demokratie und Freiheitsrechte.

Leben in Taiwan kennenlernen

Rund 180 Kilometer trennen Taiwan vom chinesischen Festland. Doch es liegen Welten zwischen dem demokratischen Inselstaat und dem kommunistischen Regime in China. Die Führung in Peking betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz und will es „zurückholen“ – notfalls mit militärischer Gewalt. Das international isolierte Taiwan hingegen pocht auf seine Eigenständigkeit. Seit Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine kocht auch der Konflikt um Taiwan wieder auf.

Mit eindrücklichen Glaubenszeugnissen nehmen die Autoren mit in das Leben von Frauen in Taiwan. Die Liturgie lässt daran teilhaben, wie die Frauen dort sich für Gemeinschaft sowie Natur einsetzen und für eine gleichberechtigte Gesellschaft kämpfen. Mit ihrem Titel „Glaube bewegt“ aus dem ersten Kapitel des Briefs an die Gemeinde in Ephesus sind alle eingeladen, ins Gespräch zu kommen, wie Glaube in den Alltag hineinwirken kann. red