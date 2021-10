Im Erntedankgottesdienst Brot geteilt

Hofheim. Die Besucher des Erntedankgottesdienstes der evangelischen Kirchengemeinde Hofheim am Sonntag erfreuten sich nicht zuletzt am farbenfroh geschmückten Altarbereich in der Friedenskirche des Stadtteils. Pfarrer Holger Mett zeigte sich sehr dankbar für die vielen Spenden zum Erntedankfest, aber auch für die tatkräftige Unterstützung des evagelischen Frauentreffs, der die Gaben aufgebaut und hergerichtet hatte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Erntegaben kommen der Tafel in Bürstadt zugute, die Kollekte des Erntedankgottesdienstes fließt in die Aktion „Brot für die Welt“. Im Gottesdienst unterstützten die Kirchenvorstandsmitglieder Ulrike Hofmeister-Knaup und Jürgen Scheubeck Pfarrer Mett bei den Lesungen und Fürbitten.

Jürgen Scheubeck hatte im Vorfeld eifrig Brote gebacken, die dann im Gottesdienst getreu dem Motto „Brot teilen“ auch an die Besucher verteilt wurden. Peter Steininger sorgte für den musikalischen Rahmen an der Orgel.

Pandemie-bedingt wurde auf das Abendmahl und das ansonsten übliche gemeinsame Essen im Anschluss an den Gottesdienst verzichtet. fh

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2