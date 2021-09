Im Einsatz für ein sauberes Rhein-Flussufer

Lampertheim. Auch die Nabu-Ortsgruppe Lampertheim räumt mit auf. Der Vorstand sucht noch Freiwillige, die bei der Aktion „Rhine CleanUp“ helfen, um das Flussufer des Rheins von Müll zu befreien, heißt es in der Pressemitteilung. Das Projekt wird am 11. September durchgeführt. Treffpunkt ist um 9.45 Uhr an der Nato Rampe, am Ende der Nato Straße (Weidweg) in Lampertheim. Die Rampe kann mit dem Auto angefahren, und es kann auch auf den ausgewiesenen Parkplätzen geparkt werden. An anderer Stelle darf nicht geparkt werden. „Wer außerhalb der gekennzeichneten Parkplätze parkt, riskiert einen Strafzettel“, warnen die Naturschützer. Die Abfälle werden bis 12 Uhr gesammelt. Nach der Aktion übernimmt der städtische Bauhof den Abtransport der Müllsäcke.

In der Mitteilung heißt es weiter, dass der Nabu Lampertheim Müllsäcke, Einweghandschuhe und Händedesinfektionsmittel stellt. Auch für die Getränke sorgt der Nabu. Die Naturschützer bitten die Aktiven, feste Schuhe anzuziehen, und wer mag, kann sich auch Arbeitshandschuhe und Mückenschutz mitbringen. Bei Starkregen entfällt die Aktion. „Kinder sind herzlich willkommen“, schreiben zudem die Naturschützer. Denn im Rahmen der Aktivität wollen sie auch die Fauna und Flora des Rheinufers untersuchen und bestimmen sowie das Bewusstsein schärfen, dass Müll nicht achtlos weggeworfen, sondern vermieden beziehungsweise sachgerecht entsorgt wird. Die Betreuer der Naju (Naturschutzjugend) Lampertheim unterstützen die Kinder und Jugendlichen.

Der Vorstand bittet um Anmeldung auf der Seite des Veranstalters, dem Team Rhine CleanUp, oder unter info@nabu-lampert heim.de. roi

„Das praktische Ziel dieser Aktion besteht darin, den Rheinuferabschnitt bei Lampertheim zu säubern. Dadurch wollen wir verhindern, dass der Müll beim nächsten höheren Wasserstand ins Meer getragen wird“, verkündet die Ortsgruppe. Sie weist darauf hin, dass „Rhine CleanUp“ zum vierten Mal ausgetragen wird. Auch an der Ruhr und an der Mosel werde Müll gesammelt. „Unterstützt werden die Rhine CleanUp-Aktivitäten auch von der Politik“, erklären die Vorstandsmitglieder der Nabu-Gruppe. roi