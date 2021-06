Im Beruf ankommen

Lampertheim. Der Übergang von Schule zu Beruf stellt für viele junge Menschen eine große Herausforderung dar. Deshalb unterstützt die Fachstelle Jugendberufshilfe des Diakonischen Werkes Jugendliche und junge Erwachsene darin, eine persönliche und berufliche Perspektive zu entwickeln und im Arbeitsleben anzukommen. Das Angebot orientiert sich am jeweiligen persönlichen Bedarf. Eventuelle Schwierigkeiten in Familie, Partnerschaft, Schule und Arbeitswelt werden in den Beratungsprozess ebenfalls einbezogen.

AdUnit urban-intext1

Unterstützung bei der Erstellung von Bewerbungsunterlagen wird ebenso gewährt wie bei der Vorbereitung von Vorstellungsgesprächen und Einstellungstests. Auch stehen die Berater Eltern und anderen Interessierten als Ansprechpartner zur Verfügung. Die Vertreter der Fachstelle Jugendberufshilfe arbeiten mit jungen Menschen zwischen 14 und 27 Jahren. red