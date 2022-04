„Ihre Tätigkeit ist unbezahlbar“

Lampertheim. Zu gleich drei Ereignissen hatte der neue Vorsitzende des Tennisclubs Rot-Weiss Lampertheim die Mitglieder auf das Vereinsgelände eingeladen: zur Saisoneröffnung, zur Mitgliederehrung, aber vor allen Dingen wegen der Auszeichnung der vormaligen Vorsitzenden Helga Mrotzek mit dem Landesehrenbrief durch Landrat Christian Engelhardt.

Auch die lokale Politik ließ es sich nicht nehmen, der Geehrten ihre Reverenz zu erweisen, und war mit Stadtverordnetenvorsteher Franz Korb, Bürgermeister Gottfried Störmer, dem Ersten Stadtrat Marius Schmidt und Alexander Scholl, dem Fraktionsvorsitzenden der CDU, vertreten. Dazu kamen Wegbegleiter und Freunde, so dass sogar auf der Terrasse ein Zelt aufgebaut werden musste, um allen die Gelegenheit zu geben, dabei zu sein.

Landrat Christian Engelhardt übernahm es als Erster, eine Laudatio auf Helga Mrotzek zu halten. Die Auszeichnung mit dem Landesehrenbrief durch den Ministerpräsidenten ist ihrer langjährigen ehrenamtlichen Tätigkeit im Verein und ihrer zusätzlichen sportlichen Leistung geschuldet, begründete Engelhardt. Seit 1988 ist Helga Mrotzek im Verein, 2001 nahm sie ihre Vorstandstätigkeit auf, die zum Vorsitz von 2005 bis 2022 führte.

Zahlreich waren die schwierigen Ereignisse, die die Vorsitzende in den 17 Jahren bewältigen musste, wie Engelhardt betonte. Dazu gehörten die Sanierung des Vereinshauses und die Installierung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach genauso wie die Erhaltung der Tennisplätze, die auf einem unsicheren Grund, der ehemaligen Mülldeponie, gegründet wurden.

Herzenssache Jugendarbeit

Viel Verhandlungsgeschick, um Hilfe und Fördermittel zu bekommen, brachte Helga Mrotzek mit sich. Die Jugendarbeit lag ihr ebenfalls besonders am Herzen, was sich auch in acht Schüler- und Jugendmannschaften oder in der Zusammenarbeit mit Lampertheimer Schulen manifestierte, erklärte Engelhardt.

Die sportlichen Erfolge im Erwachsenenbereich und das Ausrichten wichtiger Sportereignisse im Tennissport fallen außerdem in ihre Ägide. Dazu gehörte auch die Errichtung eines Kinderspielplatzes. Abschließend betonte Engelhard die Wichtigkeit des Ehrenamts sowie dessen vorbildhafte Wahrnehmung in der Öffentlichkeit und schloss seine Laudatio mit den Worten: „Sie haben den Verein vorangetrieben“.

Auch Bürgermeister Gottfried Störmer ergriff das Wort und stellte dabei das Engagement der Geehrten heraus. „Ihre ehrenamtliche Tätigkeit ist unbezahlbar und hat auch positive Effekte auf das Ansehen der Stadt Lampertheim gehabt“, so Störmer.

„Die Ehrung haben sie verdient, weil sie mit Herzblut bei der Sache waren“, erklärte der Bürgermeister.

Ihren Dank konnte Helga Mrotzek nach den Ehrungen nur noch allen Wegbegleitern aussprechen und entschuldigte sich gleichzeitig dafür, dass sie mit ihrem „Tenniswahn“ manchmal die Umgebung genervt habe. Schon im Vorfeld hatte sie immer betont, dass es an der Zeit sei, den Vorsitz in jüngere Hände zu legen.

Mit dem Landesehrenbrief für seine ehemalige Vorsitzende kann sich auch der TC Rot-Weiss Lampertheim als ausgezeichnet betrachten. Vor der Ehrung hatte der neue Vorsitzende Andreas Urbach nach der Gästebegrüßung als erstes die Mitglieder- und Sportlerehrung durchgeführt und Termine bekannt gegeben. Urkunden wurden überreicht – ab 25 Jahre Vereinszugehörigkeit gab es dazu Ehrennadeln in Bronze, Silber und Gold und auch die erfolgreichen Sportler erhielten Präsente.

Die Saisoneröffnung des TC sei dem schlechten Wetter zum Opfer gefallen, aber trotzdem wird am 30. April die diesjährige Medenrunde mit den Damen 40 starten. Dazu kommen planmäßig die beliebten Stadtmeisterschaften am 21. Mai, so Urbach. Den ebenfalls nicht mehr tätigen Finanzverantwortlichen Thorsten Gärtner will er zum Ehrenvorstand des Tennisvereins ernennen lassen. sto