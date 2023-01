Ideen müsste man haben

Online-Shopping, Pandemie und steigende Preise – Einzelhändlern weht seit Jahren ein eisiger Wind gegen die Schaufenster. Die Kundschaft hält sich zurück, oftmals ist die Aufgabe des Geschäfts für Händler die einzige Option. Vor allem kleinere und mittelgroße Städte sind davon betroffen, was sich dort nicht selten im düsteren Straßenbild zeigt. Zudem macht sich mit dem demografischen Wandel eine weitere Ursache für den Schwund bemerkbar. Das setzt Städte wie Lampertheim noch stärker unter Druck, den Wandel voranzutreiben. Einfach so lassen sich Einkaufsstraßen oder Fußgängerzonen jedenfalls kaum in grüne und nachhaltige Dienstleistungszentren verwandeln. Dazu braucht es gute Ideen, Offenheit und natürlich Geld.

An allen drei Voraussetzungen fehlt es in der Stadt Lampertheim zurzeit leider. Das hat weder etwas mit Personen, Parteien oder der Stadtverwaltung zu tun. Die Situation ist insgesamt verfahren. Ein Beobachter könnte den Eindruck gewinnen, die schwierige Haushaltslage und viele andere Probleme sorgten dafür, dass die Innenstadt und ihr trister Zustand allmählich in den Hintergrund treten. Das wäre fatal. Denn so wichtig die Sanierung des Altrheins, die Bebauung des Gleisdreiecks oder auch die künftige ICE-Trasse sind – die Innenstadt ist und bleibt die Visitenkarte Lampertheims.

Doch wo beginnen? Die alte Welt der kommerziellen Fußgängerzonen verschwindet. Mit den Läden geht nach und nach das gewohnte Angebot verloren. Daher kann es sinnvoll sein, Leerstände in Wohnraum umzuwandeln. Auch die Nutzung solcher Immobilien für Einrichtungen wie Bibliotheken und Kindergärten liegt nahe. Solche Veränderungen konsequent zu diskutieren und dann beherzt anzugehen, wäre ein enormer Kraftakt.

Es gibt aber eine gute Nachricht. Da auch andere Städte den Niedergang ihrer Zentren fürchten, haben Ideen Hochkonjunktur. Es ist daher zwingend notwendig, dass die Stadt Lampertheim stärker den Austausch mit anderen Kommunen vorantreibt. Beispiele gefällig? Hanau verfolgt eine mutige Ansiedlungspolitik. Es gibt dort etwa ein Fördermodell, bei dem die Stadt leerstehende Flächen anmietet, um diese wiederum Händlern oder Dienstleistern günstig anzubieten. Und im rheinland-pfälzischen Trier unterstützt die Stadtverwaltung eine Begrünungsaktion von Händlern, Gastronomen und Immobilienbesitzern. Ein Kulturprogramm für leere Läden gibt es dort sowieso schon seit 2021. Anschauen kostet ja nichts. Das wäre ein Anfang.