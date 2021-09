Ideen, Ängste und Hoffnungen für das Jahr 2048

Lampertheim. Der Lampertheimer Schreibwettbewerb geht in die vierte Auflage. Diesmal lautet das Thema kurz und bündig „2048“, in Anlehnung an George Orwells 1984. Die Initiatoren hoffen wieder auf möglichst viele Schreibbegeisterte aus der Region, die ihrer Fantasie freien Lauf lassen können.

Natalia Stoehr begrüßte beim Pressegespräch die Anwesenden im Namen des erkrankten Geschäftsführers von Energieried, Frank Kaus. Das Lampertheimer Versorgungsunternehmen unterstützt den Schreibwettbewerb ein weiteres Mal und stellt die Preisgelder in Höhe von 500 Euro, 200 Euro und 100 Euro für die ersten drei Plätze zur Verfügung sowie 100 Euro für den Nachwuchspreis.

Das vorgegebene Thema, so Stoehr, lasse schier grenzenlosen Raum, um Hoffnungen, Sehnsüchte, Wünsche, aber auch Ängste und Sorgen zu transportieren. Niemand mit Verantwortung könne die Augen vor den großen Herausforderungen der heutigen Zeit verschließen, mahnte sie. Alle Menschen seien dazu aufgerufen, einen Beitrag zu leisten, damit die Gestaltung der nahen Zukunft eine Erfolgsgeschichte werde.

Autor Roland Kirsch erinnerte noch einmal daran, wie die Idee zu dem Schreibwettbewerb seinerzeit entstanden war. Das Projekt richte sich gerade auch an Erstschreiber, betonte er. Doch es sei nicht so einfach, berichtete Kirsch aus eigener Erfahrung, mit Geschichten, die man für sich daheim verfasst habe, plötzlich an die Öffentlichkeit zu gehen. Damit gebe man viel von sich preis. Kirsch selbst wird zur Unterstützung der Teilnehmer bei der Volkshochschule den Kurs „Kurzgeschichten schreiben“ anbieten.

Lehrer als kritische Leser

Die Jury setzt sich zusammen aus Sandra Oettrich und Jörg Arnold, beide Lehrkräfte an der Elisabeth-Selbert-Schule in Lampertheim, sowie Helmut Kaupe, Autor und Schulleiter a.D. Wie bei den bisherigen Wettbewerben „Hallo, Nachbar“, „Auf Sand gebaut“ und „Heimat“ werden auch diesmal wieder die besten Geschichten im Anschluss in einer Anthologie veröffentlicht. Von der Themenauswahl her ist alles möglich. Kann die frustrierte Ehefrau ihren Mann 2048 womöglich einfach auf den Mond schießen lassen? Oder fällt immer häufiger die Schule aus, weil aufgrund des Klimawandels regelmäßig alle Gebäude unter Wasser stehen? Wie sieht Lampertheim, wie sieht die Welt in 27 Jahren aus? Wie ergeht es den Menschen?

Kulturamtsleiter Rolf Hecher freut sich vor allem darüber, dass der Schreibwettbewerb keine einmalige Sache geblieben ist, sondern nun schon eine gewisse Stetigkeit aufweise. Von Anfang an sei es das Ziel gewesen, dieses Projekt fest zu etablieren. Natürlich könne man bei diesem Thema ganz viel über Katastrophen und Zukunftsängste schreiben. Er persönlich hoffe aber auch auf viele „positive Utopien“, so Hecher.