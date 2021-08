„Ideal für Rad-Ausflügler“

Frau Daramus, Lampertheim präsentiert sich am Mittwoch, 4. August, im Viernheimer Rhein-Neckar-Zentrum als Ausflugsziel. Warum gerade mit dem Thema Radfahren?

Carmen Daramus: Das Radfahren ist für uns in Lampertheim derzeit eines der wichtigsten Freizeit-Themen. Deshalb haben wir in diesem Bereich in den vergangenen Jahren auch die Infrastruktur verbessert. 2019 konnte so der neue Radweg „Rheinschleife – naturnah“ eingeweiht werden und 2020 die „Familienerlebnisradroute Ried“. Mit dem flachen Gelände bieten Stadt und Umland gerade für Familien und Senioren, die mit dem Rad unterwegs sind, ideale Bedingungen. Außerdem kann Lampertheim mit seiner landschaftlichen Vielfalt bei Radfahrern punkten. Felder, Wald und Altrhein bieten da viel Abwechslung.

Wen möchte das Stadtmarketing im Rhein-Neckar-Zentrum als Zielgruppe erreichen?

Daramus: Im Rhein-Neckar-Zentrum kauft die Region ein. Da trifft man auf Mannheimer, Heidelberger, bisweilen sogar auf Leute aus Ludwigshafen. Alle sind entspannt und im Bummelmodus. Da können wir Lampertheimer uns gut als Ausflugsziel vor der Haustür vorstellen – und auch unsere Freizeitangebote. Das ist wichtig. Denn wenn die Leute nicht wissen, was es hier gibt, suchen sie auch nicht danach.

Kann man den Radtourismus in Lampertheim noch intensivieren?

Daramus: Natürlich. Wir sind gerade dabei, einen neuen Radwege-Flyer zu erarbeiten. Dafür nutzen wir die bestehenden alten Daten und ergänzen sie mit Neuem. Lampertheim hat gerade beim Thema Freizeit viel Trendiges zu bieten, was noch gar nicht so bekannt ist. Zum Beispiel die Stand Up Paddling-Touren am Altrhein oder die Alpaka-Wanderungen, die im Stadtteil Rosengarten angeboten werden. Auch zu Achtsamkeit haben wir einiges zu bieten. Die Geopark-Führungen, die Waldrallye oder die Fähre Frischling kommen dazu – und natürlich viel Kulturelles. Die Liste ist lang. Da finden Ausflügler – auch die, die mit dem Rad kommen – etliche Ziele. off