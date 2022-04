Hundesalon eröffnet

Lampertheim. Schneiden, schamponieren und föhnen – der Hundesalon „Fellwechsel“ in Hofheim hat Anfang des Monats eröffnet und ist für die kommenden zwei Wochen schon ausgebucht. „Hier gibt es viele Hundehalter. Vor allem in der Corona-Pandemie haben sich viele Familien Tiere angeschafft“, sagt Marleen Wolf-Nikolai, die Besitzerin des Hundesalons während sie die sorgsam das Fell der elf Jahre alten Malteserhündin Sunny schneidet.

Apropos Corona. Wie die frühere Arzthelferin sagt, kam ihr die Idee zur Geschäftsgründung auf dem bisherigen Höhepunkt der Pandemie. „Mit der Arbeit in einer Arztpraxis wurde ich immer unzufriedener. Schließlich entschied ich mich, eine Ausbildung anzugehen und nach einem geeigneten Geschäft zu suchen“, erzählt die 34 Jahre alte Frau, die selbst zwei Hunde besitzt.

Auf tierische Eigenarten eingehen

Unterstützt von ihrem Mann Thomas fand sie in Hofheim ein Geschäft, in dem früher unter anderem eine Bäckerei untergebracht war. Wo einst Brötchen und Baguettes in Körben lagen, hängen nun Leinen, ein kleiner Bademantel für Vierbeiner und Lotionen für verschiedene Hunderassen.

Bei der Ausbildung habe sie sich die rassetypischen Schnitte der Wuffis angeeignet. Letztendlich komme es aber nicht nur auf das Handwerk an, wie die blonde Frau betont. „Man muss auch auf die Eigenarten der Tiere eingehen“, sagt sie und blickt auf Hundedame Sunny, die sich misstrauisch im Salon umschaut. Wie Wolf-Nikolai sagt, kann sie ein komplettes Pflegeprogramm für vier bis fünf Hunde am Tag bewältigen. Sie habe aber nicht nur mit Blick auf die Zahl der Tiere ihre Grenzen: „Gefährliche oder bissige Hunde behandle ich nicht“, sagt die Geschäftsgründerin bestimmt. wol