Zum zehnten Hundebadetag lädt die DLRG Lampertheim am Sonntag, 2. Oktober, von 10 bis 17 Uhr an den Badesee im Freibad der Biedensand-Bäder ein. Dann dürfen die Vierbeiner zum Abschluss der Freibadsaison nach Herzenslust im See baden und toben. Einlass ist am dritten Tor hinter dem Freibadparkplatz am Weidweg.

Für Essen und Trinken ist gesorgt, außerdem gibt es Info- und Verkaufsstände.

