Hummels Scheier-Galerie öffnet wieder ihre Pforten

Lampertheim. Aufgrund der Corona-Pandemie musste die Hummels Scheier-Galerie zeitweise ihre Türen schließen. Nun ist der kulturelle Neustart erfolgt. Das Ehepaar Ulrike und Helmut Hummel öffnete das Tor ihrer Scheune für die Fortsetzung der Ausstellung des Kunstmalers Jürgen Richter. Denn wegen der Pandemie konnten seine Aquarell- und Acrylmalereien nicht weiter gezeigt werden.

Nach und nach trafen die Kunstinteressierten ein, die sich in die Luca-App einloggten oder ein entsprechendes Formular ausfüllten. „Wir haben den Besichtigungstag extra von 11 bis 18 Uhr entzerrt, damit den Gästen die Möglichkeiten gegeben ist, einen Sicherheitsabstand einzuhalten und in Ruhe die Malereien zu betrachten. „Unser ganzer Terminplan war wegen der Corona-Krise im Eimer. Viele Schauen haben wir auf das nächste Jahr verschoben“, erklärte Hausherr Helmut Hummel.

Jetzt sind die Gastgeber dabei, einen neuen Plan aufzustellen, um wieder in Tritt zu kommen. An interessierten Ausstellern mangelt es nicht. „Wir bringen die Kunst ins Leben zurück und möchten den Normalzustand in der Galerie erreichen“, betonte Helmut Hummel. Er gab zu bedenken, dass die Künstler eineinhalb Jahre nicht ausstellen durften. Deshalb möchte er Besucher animieren, die Chance zu nutzen, sonntags vorbeizuschauen, sich die Werke anzusehen und sich mit den Künstlern zu unterhalten.

Bei freischaffenden Künstlern führte die Corona-Zwangspause zu finanziellen Engpässen. Jürgen Richter ist ein fortgeschrittener Amateurmaler. Neben seinem früheren Beruf als Möbelschreiner-Meister und Leiter eines Möbelgeschäftes absolvierte er in seiner Freizeit ein Fernstudium an der Kunstschule ABC Paris. Schon in jungen Jahren begeisterte er sich für die Malerei, aber erst im Ruhestand konnte er sich wieder mit Leidenschaft der bildenden Kunst widmen.

Der Senior nutzte die Corona-Pause, um weitere Bilder entstehen zu lassen. Neu sind die Aquarelle wie Maria mit dem Kinde, der Birkenwald und das Frühblüher-Arrangement. Damit bereichert Jürgen Richter die bereits vorhandene Ausstellung.

Kunstinteressierte fachsimpelten mit ihm über die ausgestellten Werke. Einige Künstler kamen überein, in der Galerie eine gemeinsame Ausstellung durchzuführen. Den Rahmen für die Ausstellung lieferte Ulrike Hummel mit ihrer kreativen Herbstdekoration mit saisonalen Früchten und selbst gebackenen Kuchen.